Pizzaria em Boa Viagem celebra quatro anos com menu harmonizado e apresentação de ópera; confira

A- A+

A Lupi Pizzeria completa quatro anos e promete festa de aniversário à altura da sua trajetória. A comemoração acontece neste sábado (2), a partir das 19h, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, com direito a menu harmonizado e apresentação de ópera.





A degustação acontece em seis etapas. Assim como em uma apresentação musical, as etapas serão servidas em atos. Vale lembrar que a casa ficou conhecida pelo trabalho robusto com a fermentação natural, que resulta numa massa de pizza com características mais gastronômicas, incluindo uma série de benefícios.

Menu harmonizado

A lista começa com o "Primo Atto", Pizza frita alla montanara, finalizada com aliche e pipoca de alcaparras. No "Secondo Atto", Crostini Cacio e Pepe, finalizado com pecorino romano, acompanhado com creme de mostarda de dijon e ervas.

O "Terzo", "Quarto" e "Quinto Atto" são dedicados aos pratos principais, uma pizza contemporânea recheada com pesto de pistache, stracciatella, tomatinhos confit finalizados com pistache, brotos de rabanete e limão siciliano. Em seguida, um Corneccione recheado com salmão defumado em lenha de laranjeira, finalizado com emulsão de coentro e espuma de cogumelos, para então ser servido o Piccolo Risotto de café com gorgonzola e nozes.

As sobremesas surgem no "Sesto Ato". Inclui pinsa romana recheada com sorvete ao forno, doce de leite de búfala, carpaccio de laranja e amêndoas laminadas, finalizada com sorvete, chocolate branco e limão siciliano; ou o Zabaglione de morango no espumante, finalizado com crocante de pistache e sorvete de creme.

Ao final do jantar, o público encontrará a "Lupi After Party", com música ao vivo

Serviço:

Aniversário de 4 anos da Lupi

Endereço: Rua José Domingues da Silva, 238 - Boa Viagem - Recife

Quando: Sábado (2), a partir das 19h

Valor: R$ 280 - jantar harmonizado

Instagram: @lupipizzeria

Veja também

GATRONOMIA Karla Hoyos, a chef mexicana que alimenta vítimas de conflitos e desastres naturais