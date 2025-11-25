A- A+

Pizzaria em Boa Viagem promove evento gastrô nos dias 28, 29 e 30 de novembro

A Lupi Pizzeria, localizada em Boa Viagem, vai celebrar seis anos de funcionamento de uma forma bem democrática. É com o evento gratuito Viva Lupi Fest, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro, que o restaurante promete oferecer várias atividades no período.



A programação amplia o tradicional jantar, oferecido anualmente, para oferecer produções exclusivas e reunir profissionais de outras cidades do Brasil.

Um verdadeira feirinha de atividades e produtos espera o público. Para começar, no dia 28, às 19h30, tem jantar de seis etapas, todas harmonizadas, ao valor de R$ 190 por pessoa.

Já nos dias seguintes (29 e 30), das 14h às 22h, o público será recebido com música ao vivo, estações especiais e a participação de 10 chefs e pizzaiolos de várias partes do Brasil - com diferentes leituras de pizza.

Este dia é gratuito, sendo necessário levar apenas 1kg de alimento não perecível que será direcionado à uma ação social. A música fica por conta de Liv Moraes e Rock Bee, no dia 29, e DJ Camarones seguido da já tradicional Roda de Choro no dia 30.

Quem quiser botar a mão na massa, literalmente, o Viva Lupi Fest também oferece workshopss. No sábado (29), quem ministra o primeiro curso é o chef da casa Eduardo Oliveira, com a aula “Pizza Contemporânea Brasileira”.

E no domingo, também das 10h às 14h, o chef Carlo Zaldini vai estar à frente do workshop “Massa Fresca Artesanal”. As vagas de ambos os workshops são limitadas mediante inscrição através do Whatsapp (81) 98606-5027.



Lupi Pizzeria

Rua José Domingues da Silva, 238, Boa Viagem

Almoço: 11h30 às 16h | Jantar: 18h à 0h

Instagram @lupipizzeria

