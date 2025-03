A- A+

Filial Pizzaria famosa pelo filme "Comer, Rezar e Amar" abrirá unidade no Brasil; saiba onde L'Antica Pizzeria da Michele, de 1870, promete abrir sua primeira casa no Brasil ainda em 2025

A L’Antica Pizzeria da Michele é icônica por vários motivos. Uma delas por ter sido fundada em 1870, em Nápoles, na Itália. Mas, também, por ter ganhado fama na cultura pop ao servir de cenário para o filme “Comer, Rezar e Amar” (2010).

Motivos para acompanhar a chegada da pizzaria ao Brasil, então anunciada para este ano de 2025. Ainda sem data definida, especula-se que a nova unidade ficará no bairro Jardins, na Zona Oeste de São Paulo.

A marca já possui casa nos Estados Unidos e no Reino Unido. Assim como nos restaurantes fora da matriz, a expectativa é encontrar menu com os sabores tradicionais de Margherita (molho de tomate, muçarela de búfala, manjericão e azeite) e Marinara (molho de tomate, orégano, alho e azeite).

Mas, também, outras opções - de comida e bebida - que vão além dos dois sabores conhecidos.

Embora seja um endereço tradicional, com mais de 150 anos trabalhando com a técnica de fermentação natural, foi depois do filme americano que L’Antica Pizzeria da Michele virou ponto turístico em Nápoles.

Em uma das cenas mais lembradas mundo afora, a personagem de Julia Roberts visita a pizzaria durante sua viagem à Itália e se delicia com uma fatia generosa de pizza.

Relembre o filme:



