Plataforma eduK libera acesso gratuito curso de receitas com Palmirinha por 30 dias

A apresentadora Palmirinha, que faleceu nesta semana, não foi só um sucesso na televisão. Na internet, levou a mais de 6,5 mil alunos da plataforma eduK receitas para ajudá-los a empreender, por meio de um curso de geração de renda lançado em 2016. Para homenagear a artista, o acesso ao curso foi liberado de forma gratuita, por 30 dias, até o dia 8 de junho, na plataforma eduK.

"A história da Palmirinha é inspiração para qualquer pessoa, além da matéria-prima que ela traz, as receitas. A gente quis unir as duas coisas quando trouxemos ela, o papel da mulher empreendedora e batalhadora, com o capricho naquilo que fazia. Ela inspirou muita gente, muito aluno que hoje ganha seu sustento por meio da culinária que aprendeu aqui com ela. Com o jeito dela, talento, a audiência e as ferramentas da eduK, a Palmirinha ajudou muita gente a gerar renda", destaca o Vice-Presidente da eduK, Ivan Pereira.

Em 2016, Palmirinha estreou o curso “Palmirinha na eduK” com 401 minutos, onde revela os segredos das suas famosas empadinhas, aquelas que chamaram a atenção da apresentadora Silvia Poppovic, e lhe renderam as primeiras aparições na televisão.

No curso ela ensinou os segredos do seus “sonhos inesquecíveis”, a primeira receita que criou para gerar renda extra, quando tinha quase 40 anos, e precisou fazer pagar um empréstimo que havia feito com uma amiga para comprar uniformes para suas filhas. Assim como seus clássicos, os sequilhos, a meia-lua de mel e o beliscão de goiabada.



Trajetória

Palmirinha estreou na televisão já aos 63 anos. Mas, antes disso, dividiu o sustento da casa e das três filhas com o marido e buscou diversas formas de renda extra, encontrando na cozinha sua realização.



Nascida em Bauru, São Paulo, em 1931, Palmira Nery da Sila Onofre, ficou conhecida em todo o Brasil como Vovó Palmirinha ao estrear em rede nacional perto dos 70 anos na TV Gazeta. Antes de ter a oportunidade de conduzir o TV Culinária, que apresentou entre 1999 e 2010, fez várias participações em programas diários desde 1994, atividade que manteve ao longo de sua vida.

Vovó Palmirinha se tornou sinônimo de boa culinária em seus mais de vinte anos na TV brasileira, tornando-se uma das mais respeitadas culinaristas e apresentadoras do Brasil, além de ter sua imagem construída com muito carisma e uma linguagem simples e direta, adaptada pela cultura popular.

Cozinhando desde os 5 anos, Palmirinha construiu um enorme cardápio de receitas das mais variadas esferas da culinária: sejam elas entradas, pratos principais ou sobremesas. Além de uma revista mensal com receitas variadas, Palmirinha já editou 6 livros de culinária, como o “1000 Receitas da Palmirinha”. E fez parte de vários programas na TV, como o quadro semanal realizado por mais de 5 anos no programa “Note e Anote” (apresentado por Ana Maria Braga na TV Record), a apresentação ao vivo, por 11 anos, no “TV Culinária” na TV Gazeta e a gravação de 3 temporadas do “Programa da Palmirinha” para o canal fechado Fox Life.

Palmirinha faleceu neste 7 de maio, aos 91 anos, após construir uma história de sucesso como apresentadora de televisão e como empresária depois dos 60 anos.

