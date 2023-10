A- A+

Sabores Plataforma global Creme estreia regional no Brasil com conteúdo original e exclusivo em português Com mais de 200 chefs de 50 países, empresa faz lançamento oficial no Brasil dia 25 de setembro

Com conteúdo original e exclusivo produzido em conjunto com mais de 200 chefs de 50 países, a Creme - plataforma global de gastronomia - fez seu lançamento oficial no Brasil no dia 25 de setembro. Com assinantes em mais de 70 países, o Brasil representa 23% da audiência da plataforma, logo atrás dos Estados Unidos. Agora, a Creme lança todo o seu catálogo de mais de 1300 receitas publicadas e mais 2 mil já filmadas totalmente traduzidas para o português – possibilitando uma nova forma interativa de cozinhar, com vídeos passo a passo e instruções dinâmicas.

Dentre os chefs brasileiros que fazem parte da Creme, destacam-se nomes como Manu Buffara, eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022, Thomas Troisgros, dono do T.T. Burger, e Thiago Bañares, primeiro chef brasileiro a figurar simultaneamente em duas listas do The World’s 50 Best Awards. Além deles, conteúdos de chefs como Thiago Castanho, Ieda de Matos, Rafael Protti, Pablo Inca e Onildo Rocha também estarão disponíveis em breve.

Globalmente, o time de chefs também inclui vários profissionais com estrelas Michelin, posições de destaque em premiações do The World’s 50 Best Awards, passagens pelos melhores restaurantes do mundo, e que participaram em programas de gastronomia como Chef’s Table da Netflix, Iron Chef e MasterChef.

Como acessar

O acesso à primeira plataforma global com todas as receitas em vídeos passo a passo pode ser feita pela compra de passes temporários para ocasiões especiais, (R$ 10,99 por três dias e R$ 21,90 por uma semana) ou por assinatura anual para quem cozinha com mais frequência (R$ 177,90, menos de R$ 3,50 por semana). Todos os planos dão total acesso às 1300 receitas, com até cinco novos conteúdos lançados diariamente. É possível navegar pelo chef, pela ocasião, tipo de refeição ou cozinha, preferências, ingredientes que se tenha em casa, tempo de preparo e até o grau de complexidade. Todas as receitas são de acesso gratuito, com a opção de upgrade para acesso ilimitado aos vídeos em etapas.

O formato inovador da CREME foi criado para facilitar o processo de cozinhar, não apenas para um entretenimento passivo. Cada receita é filmada e editada em vídeos curtos, com alto apuro estético e didático, apresentando todas as etapas dos preparos, com cada passo em looping até você decidir ir para a próxima etapa. Criado para que pessoas com qualquer nível de experiência tenham controle do ritmo, sem ansiedade alguma, a experiência é como ter o chef guiando as ações ao seu lado na cozinha, mas sem a pressão de se mover na mesma velocidade de um cozinheiro profissional.

“O Brasil está construindo uma das cenas gastronômicas mais promissoras e diversas do mundo, com uma nova geração de chefs e produtores que têm orgulho da sua cozinha e de seus produtos, abraçando suas tradições e pluralidade cultural, desenvolvendo uma identidade única que o mundo finalmente vai descobrir”, afirma Diego Zambrano, fundador da empresa que está revolucionando a experiência digital na gastronomia, gerando uma nova fonte de receita ao setor de alimentação e hospitalidade.

Criada nos Estados Unidos e com uma equipe de 30 pessoas trabalhando remotamente em sete países, a plataforma global prevê outros lançamentos regionais ao redor do mundo, com conteúdo totalmente traduzido para várias línguas.

Um novo ecosistema

Quando a pandemia forçou os restaurantes a se adaptarem a uma nova realidade, principalmente digital, os chefs e restaurateurs que Zambrano conheceu em suas viagens começaram a pedir conselhos sobre como seus negócios poderiam navegar por esse novo mundo. Foi nesse momento que ele percebeu que sua experiência digital poderia ajudar a melhorar a indústria.

“O retorno financeiro capturado pelos profissionais da gastronomia não se alinha com o valor imensurável que eles geram para o mundo. Está na hora de equilibrarmos essa equação”, afirma Zambrano.

Assim, ao lado dos co-fundadores Fernanda de Lamare e Igor Oliveira, há quase três anos começou a desenvolver em Nova York a CREME, empresa de comida, hospitalidade, tecnologia e mídia, com o objetivo de conectar digitalmente os melhores cozinheiros e restaurantes do mundo ao público, elevando a experiência gastronômica enquanto gera um novo retorno financeiro para eles.

Chefs recebem royalties mensais de acordo com o engajamento do seu conteúdo – 70% da receita líquida da plataforma sem nenhum intermediário. “Queremos democratizar o acesso à propriedade intelectual culinária, permitindo aos chefs monetizar o seu conhecimento ao mesmo tempo que facilita o aprendizado dos outros”, explica Zambrano, que propõe um modelo até então inexistente nos mercados de alimentos, bebidas e hospitalidade para tornar lucrativo os saberes dos profissionais da gastronomia em vídeo, de forma digital, e escalável globalmente. Em português ou inglês, independente da língua do chef, todo conteúdo recebe o olhar dos cozinheiros especialistas da CREME, com aval técnico de Alê Ballarin, que trabalhou 10 anos como responsável por R&D no restaurante Mocotó do chef Rodrigo Oliveira e participou da abertura do Caboco, em Los Angeles.

“A CREME é focada em facilitar o planejamento e execução de ocasiões gastronômicas especiais – da entrada à sobremesa, incluindo drinks –, seja um encontro romântico ou um jantar entre amigos ou familiares, ”, lembra Zambrano. Não é à toa que o nome vem das iniciais de “CREate MEmories”, ou, em português, criar memórias. Além de ser uma palavra de fácil entendimento globalmente, na cozinha, CREME significa uma emulsão, técnica na qual diferentes ingredientes, que geralmente não se misturam – como água e óleo – sejam combinados para formar um todo. Excelente metáfora para uma plataforma que une hospitalidade e o universo digital, além de dar voz de forma igualitária a todos os cozinheiros profissionais que tenham interesse em participar. Isso faz com que tenha entre seus chefs 33% de mulheres e 40% de chefs não-brancos – ainda abaixo do objetivo da CREME, mas muito acima da média do mercado.

Mas a plataforma, que em 2023 esteve entre os 36 finalistas do Apple Design Awards – entre quase 2 milhões de concorrentes no mundo – sendo o primeiro app liderado por brasileiros, não se restringe a receitas. Os assinantes também podem encontrar instruções em vídeos sobre coquetelaria, bebidas não alcoólicas, condimentos, conservas, cafés, técnicas culinárias, e outras habilidades manuais.

Outras funcionalidades ainda estão em linha para serem implementadas com inteligência artificial, novos tipos de conteúdo e funcionalidades para continuar conectando a comunidade aos chefs e tornando a CREME uma ‘one stop shop’ para todos os momentos que envolvem gastronomia.

