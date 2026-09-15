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CAFÉ

Plaza Shopping promove a 12ª Estação do Café; confira as casas participantes

Até 12 de outubro, combos com café com salgados ou doces serão vendidos entre R$ 30 e R$ 40

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Plaza Shopping promove nova edição da Estação Café em 2026Plaza Shopping promove nova edição da Estação Café em 2026 - Foto: Fernando Sposito/Divulgação

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De hoje (15) ao próximo dia 12 de outubro, o Plaza Shopping promove a 12ª edição da Estação do Café, com a participação de 11 estabelecimentos.

A ação consiste em que cada casa integrante do Festival venda um combo com uma bebida à base de café mais um lanche salgado ou doce. 

Os preços variam entre R$ 30 e R$ 40. 

Segundo a assessoria de imprensa do shopping, a proposta do Estação do Café é ampliar as possibilidades de consumo do café. 

Sugestões 
Confira algumas pedidas do festival: cappuccino de pistache com baklava de tâmara, da Asmars; o brownie de chocolate com espresso da Bacio di Latte; croissant recheado e cappuccino tradicional da Cacau Show: coxinha com cappuccino da Dalena; Cappuccino Exclusivo com coxinha de frango e Catupiry e no croque monsieur com cappuccino Italiano da Deltaexpresso, além do Afogatto com brownie e o Frigateau acompanhado de espresso, da  FriSabor.

E mais: a Havanna oferece Latte Helado com bauruzinho e cappuccino vienense com torrada Petrópolis; a São Braz vende café espresso e bolo de milho ou espumone grande acompanhado de cuscuz com queijo; a The Brownie Bakery combina espresso, bolo de cenoura com chocolate e cookie tradicional em um dos combos; e a Kopenhagen vai com Café Canelinha e Nhá Benta ou cappuccino acompanhado de wafer Língua de Gato. 

O McDonald’s também participa do Estação do Café, vendendo combos com Eggs Burger, café coado, cappuccinos, cheeseburger e queijo quente.

SERVIÇO
12ª edição da Estação do Café 
Onde: Plaza Shopping
Quando: de 15 de setembro a 12 de outubro 
Participantes: Dalena, Deltaexpresso, Asmars, FriSabor, Havanna, Kopenhagen, São Braz, Bacio Di Latte, The Brownie Bakery, Cacau Show e McDonald’s
Valores: combos entre R$ 30 e R$ 40
Mais informações aqui

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