A- A+

Gastronomia Pobre Juan comemora 21 anos com programação de música, gastronomia e dança Restaurante celebra aniversário no próximo dia 22 de agosto, às 19h30, simultaneamente em todas as casas da rede

O restaurante Pobre Juan celebra 21 anos de funcionamento com evento no próximo dia 22 de agosto, às 19h30. Trata-se do do Tango De Los Veintiún, que inclui jantar envolvendo música, gastronomia e dança.

A programação, que será realizada simultaneamente em todas as unidades da marca no Brasil, inclui apresentação ao vivo de tango com casal de bailarinos e um menu em três tempos, para duas pessoas.

De prato principal, dois cortes clássicos da parrilla argentina – o Ojo de Bife e Bife de Tira (Picanha). Os cortes são acompanhados de arroz biro-biro e mousseline de mandioquinha. Para finalizar, panqueca de doce de leite com gelato de baunilha.



Fundado em 2004, o Pobre Juan teve como primeiro endereço uma casa no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. No Recife, a marca opera no Shopping RioMar, na Zona Sul da cidade, desde 2012.



*Com informações da assessoria de imprensa.



Serviço:

21 anos do Pobre Juan

Endereço: Shopping RioMar, Piso L1

Valor: menu para 2 pessoas (R$ 662). Com vinho (R$ 834)

Acesso: Sympla

Veja também