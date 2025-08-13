Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Gastronomia

Pobre Juan comemora 21 anos com programação de música, gastronomia e dança

Restaurante celebra aniversário no próximo dia 22 de agosto, às 19h30, simultaneamente em todas as casas da rede

Reportar Erro
Pobre JuanPobre Juan - Foto: Fernando Sposito/Divulgação

O restaurante Pobre Juan celebra 21 anos de funcionamento com evento no próximo dia 22 de agosto, às 19h30. Trata-se do do Tango De Los Veintiún, que inclui jantar envolvendo música, gastronomia e dança.

Leia também

• Técnica permite descongelar carne em 15 minutos; veja como fazer e quais erros evitar

• ''Chef de alto nível'': conheça os participantes do novo reality de gastronomia da TV Globo

• O corpo precisa de mais comida no frio? Veja o que diz a ciência

A programação, que será realizada simultaneamente em todas as unidades da marca no Brasil, inclui apresentação ao vivo de tango com casal de bailarinos e um menu em três tempos, para duas pessoas.

De prato principal, dois cortes clássicos da parrilla argentina – o Ojo de Bife e Bife de Tira (Picanha). Os cortes são acompanhados de arroz biro-biro e mousseline de mandioquinha. Para finalizar, panqueca de doce de leite com gelato de baunilha. 

Fundado em 2004, o Pobre Juan teve como primeiro endereço uma casa no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. No Recife, a marca opera no Shopping RioMar, na Zona Sul da cidade, desde 2012.

*Com informações da assessoria de imprensa.


Serviço:
21 anos do Pobre Juan
Endereço: Shopping RioMar, Piso L1
Valor: menu para 2 pessoas (R$ 662). Com vinho (R$ 834)
Acesso: Sympla

Reportar Erro

Veja também

Newsletter