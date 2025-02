A- A+

Gastronomia Pobre Juan oferece feijoada e chorinho aos sábados; confira a programação Restaurante no Shopping RioMar segue programação com bufê completo, caipirinha e música aos sábados

Quem adora uma feijoada de fim de semana pode botar uma opção das boas no Recife. O restaurante Pobre Juan, no Shopping RioMar, continua a oferecer o prato típico, com vários acompanhamentos, no almoço de sábado.

O projeto é uma sequência do mês de janeiro, quando a casa iniciou o ano servindo o bufê completo com a pedida.

A produção é do jeito que os mais exigentes gostam: feijão preto com seleção especial de carnes, como carne seca, lombo, costela salgada, paio, linguiça fina e calabresa.

O prato sai acompanhado com itens clássicos. Leia-se farofa na manteiga, arroz branco, banana à milanesa, couve manteiga, laranja, panceta crocante, costela de porco, torresmo e língua bovina.

Para completar, opções de caipirinha e, claro, música. À tarde tem participação de um trio de chorinho, puxando os clássicos brasileiros.

O bufê funciona aos sábados de fevereiro, das 12h às 17h, com valor de R$ 108 por pessoa.

Serviço:

Feijoada com chorinho no Pobre Juan

Quando: todos os sábados de fevereiro

Horário: das 12h às 17h

Local: Shopping RioMar – Restaurante Pobre Juan

Valor: R$ 108 por pessoa

Reservas pelo telefone: (81) 3327-0862 ou www.pobrejuan.com.br

