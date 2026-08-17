Pobre Juan Recife promove almoço com a vinícola Luis Pato; saiba mais
A experiência "Fire & Wine Tables" oferecerá os rótulos incônicos do produtor da Bairrada
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Na próxima quinta-feira (27), a partir das 12h, o restaurante Pobre Juan Recife, instalado no RioMar Shopping, promoverá a experiência gastronômica "Fire & Wine Tables", aberta ao público.
Consistirá num almoço harmonizado com os rótulos do consagrado produtor Luis Pato, enólogo de maior prestígio na região da Bairrada, em Portugal, guiado por Cassiano Borges, embaixador da vinícola no Brasil e com apoio da Importadora Mistral.
Menu e vinhos
A experiência "Fire & Wine Tables" terá início com jamón Joselito e o couvert Pobre Juan, acompanhados pelo espumante Maria Gomes.
A sequência da refeição continuará com empanada de carne da casa, harmonizada duplamente com os vinhos brancos Luis Pato Maria Gomes DOC Bairrada 2024 e Vinhas Velhas Branco 2023.
Em seguida, o primeiro prato será um ojo de bife acompanhado por mousseline de mandioquinha e molho malbec, servido com os vinhos tintos Luis Pato Baga Touriga Nacional DOC Bairrada 2024 e Pato Rebel - Bairrada DOC 2024.
O segundo prato principal fecha a etapa quente do almoço: o tradicional bife Pobre Juan, guarnecido por crocante farofa de pistache e mousseline tartufata, harmonizado com o Luis Pato Vinhas Velhas Tinto DOC Bairrada 2022.
A última fase da refeição será com a sobremesa La Trilogia acompanhada de café.
SERVIÇO
"Fire & Wine Tables"
Quando: 27 de agosto, às 12h
Onde: Pobre Juan - no mezanino do RioMar Shopping
Valor por pessoa: R$ 380
Informações e reservas: (81) 3327-0862