chile Pobre Juan Recife realiza almoço exclusivo com representante da Domaines Barons de Rothschild Evento trará os vinhos icônicos da vinícola chilena Los Vascos, integrante do grupo francês

No próximo dia 10 de outubro, às 13h, o restaurante Pobre Juan Recife, no Shopping RioMar, será palco de um almoço exclusivo com José Tomás Urrutia, representante da renomada vinícola francesa Domaines Barons de Rothschild.



A proposta da experiência gastronômica é explorar as possibilidades dos rótulos icônicos da vinícola chilena Los Vascos, que integra o portfólio do grupo francês.



Entre os vinhos que serão servidos no almoço voltado para apreciadores de vinho, destacam-se o Los Vascos Cromas Chardonnay, Rosé, Chagual, Cromas Cabernet Sauvignon, além do Le Dix, um dos grandes ícones da vinícola.



A iniciativa é uma realização conjunta entre o restaurante Pobre Juan, a vinícola Los Vascos e a importadora Mistral.

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

Almoço com José Tomás Urrutia, da vinícola Domaines Barons de Rothschild

Onde: Pobre Juan - RioMar Shopping

Mais informações e reservas: (81) 3327.0862



