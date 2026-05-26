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dia dos namorados Pobre Juan Recife divulga menu especial do Dia dos Namorados Restaurante, no RioMar Shopping, terá versões harmonizadas e não harmonizadas

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O restaurante Pobre Juan Recife já deu a largada para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho e anunciou o menu especial para a data mais romântica do ano.

Instalada no RioMar Shopping, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, a casa especializada em parrilla vai oferecer menu degustação para os clientes que optarem em comemorar o dia fora de casa.

Com opções harmonizada e não harmonizada.

O menu dos namorados

O jantar romântico será vendido em três formatos: a opção sem harmonização sairá a R$ 525 e inclui duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

O menu harmonizado com vinho será R$ 748 e inlcui uma garrafa do vinho Mevi Reserva de Familia Pinot Noir, da região de Maipú, em Mendoza (Argentina).

Se o casal preferir harmonizar com espumante, o jantar será acompanhado por uma garrafa do Cava Don Román Brut Rosé, da vinícola Marqués de Tomares, produzido em Penedès. Neste caso, o jantar para dois será R$ 724.

Pratos

Segundo o restaurante, o cardápio começará com a Salada Dracena, servida individualmente, preparada com mix de folhas, tomate, cenoura, palmito, parmesão e batata palha.

Entre os pratos principais, os casais poderão escolher entre o Bife do Assador com farofa de pistache e mousseline de batata tartufato, uma das sugestões que reforçam a identidade da parrilla da marca, ou o salmão grelhado na parrilla com risoto de limão siciliano.

Encerrando a noite, a sobremesa escolhida será os já tradicionais churros com doce de leite, servidos para todos os participantes do menu especial.



Informações: (81) 3327-0862 e @restaurantepobrejuan

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