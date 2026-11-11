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GASTRONOMIA E MÚSICA Pobre Juan promove última edição do ano da "Noite de Tango" Com a banda Los Nocturnos no comando, edição acontece no sábado, 28 de novembro, a partir das 19h

O próximo dia 28 de novembro no Pobre Juan, no RioMar Shopping, vai ter os já conhecidos cortes de carne preparados na parrilla somado ao incremento do ritmo argentino com a última edição do ano da "Noite do Tango".



Com o casal de bailarinos Giselly Andrade e Javier Velàsquez às voltas com o gênero musical Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade (Unesco), a noite encerra o calendário de eventos da casa que, decerto, seguirá no próximo ano unindo gastronomia e cultura.



A banda Los Nocturnos fica à frente da sonoridade da noite.

"Noite de Tango já entrou no calendário da de eventos da casa (...) Nossos clientes sempre pedem novas edições", pontua Garret Moura Filho, gerente da unidade.



Crédito: Divulgação/Pobre Juan





Para o gerente da casa, Ray Alexandre, "Essa é uma oportunidade de unir a música tradicional da Argentina com a nossa casa que tem como destaque a elaboração de excelência da gastronomia dos nossos vizinhos”.

SERVIÇO

"Noite de Tango", no Pobre Juan

Quando: Sábado, 28 de novembro, a partir das 19h

Onde: Pobre Juan (RioMar Shopping) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações/Reservas: (81) 3327-0862

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