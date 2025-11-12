Qua, 12 de Novembro

MENU PARRILLERO

Restaurante Pobre Juan inclui parrilla argentina no almoço executivo

'Menu Parrillero' passar a ser opção para o horário do almoço no restaurante

O 'Menu Parrillero' passa a ser opção para o horário do almoço no Pobre JuanO 'Menu Parrillero' passa a ser opção para o horário do almoço no Pobre Juan - Foto: Divulgação

O restaurante Pobre Juan, no RioMar Recife, passa a incluir no horário do almoço o Menu Parrillero - opção que incui entrada, prato principal e sobremesa.

Disponível de segunda a sexta-feira, o menu oferece no prato principal proteínas diversas grelhadas na parrilla, que vão desde o bife de chorizo à fraldinha argentina - com preços que variam de R$ 101 a R$ 134, de acordo com o corte.

 

O pirarucu grelhado ou meio galeto dessossado também são alternativas. Já para acompanhar, há guarnições como o purê de mandioquinha, farova de ovos e massas, entre outras opções.

E para a sobremesa, o pudim de dulce de leche ou a torta de chocolate com sorvete estão disponíveis para os clientes.

SERVIÇO
Restaurante Pobre Juan
RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina
Informações: (81) 3327-0862 

