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GASTRONOMIA Podcast reúne saberes ancestrais da culinária afro-indígena de Pernambuco Em 24 episódios, programa "Entre Aromas e Histórias" estreia nesta quarta-feira (30) no Spotify e no Youtube

Saberes e sabores da culinária pernambucana estarão postos à mesa a partir desta quarta (30), no podcast "Entre Aromas e Histórias", com 24 episódios na estreia de sua primeira temporada, que pode ser 'degustada' e ouvida pelas plataformas Spotify e Youtube.

A cada episódio, uma receita entrelaça trajetória pessoal, religiosidade, resistência e história dos povos e dos alimentos, sob o comando da apresentadora Tayná Passos, culinarista e pesquisadora alimentar - ela é fundadora da Dùn Ajeun Culinária Afrodiaspórica e, em 2026, foi selecionada entre as cinco personalidades da categoria Destaque em Gastronomia da PowerList Mundo Negro.



Com relatos de culinaristas, cozinheiras e produtoras alimentares do Recife, da Região Metropolitana e do interior do estado, o programa tem recorte editorial predominantemente formado por mulheres e de regiões periféricas. Apenas dois dos 24 espisódios contam com homens entre os entrevistados.



Economia circular

Com abordagem que trata, também, sobre alimentação vegana, reaproveitamento de alimentos e economia circular nas comunidades, os episódios trazem à tona pratos desvalorizados, em se tratando da gastronomia vista como 'de pobre, de macumbeiros, de gente preta' - e ricas em histórias de resistência.





Sob fomento do edital Funcultura 2024-2025 na categoria Gastronomia/Produtos, "Entre Aromas e Histórias", de acordo com Priscila Xavier, radialista e diretora da série, vai documentar práticas alimentares transmitidas oralmente entre gerações em diferentes regiões - do Recife ao Agreste, da Zona da Mata ao Sertão.



Tayná Passos e Priscila Xavier, respectivamente apresentadora e diretora da série | Crédito: Jéssica Santos/Divulgação

"Nosso foco não foi ensinar um prato, uma receita. Mergulhamos nos saberes tradicionais de populações afro-indígenas riquíssimas e que não têm tanta visibilidade para além dos seus territórios.”, diz Priscila.

Entrevistados

Angélica Nobre, do projeto social Angu das Artes, e Almir Oyó, pesquisador, documentarista e responsável pelo Odara Cozinha Ancestral serão os dois primeiros entrevistados do programa.



Angélica, que ensina a usar 100% dos alimentos, fala da ancestralidade presente na história dos ingredientes.

Akuenda Translésbicha, da Dhuzati Antiespecista, cozinheira, antropóloga, mestre pelo PPGA/UFPE e com experiência em cozinhas de movimentos sociais e reciclagem de alimentos, também está no rol de entrevistados.



Tat Almeida, há 18 anos trabalhando em sabores vegetais e pães de fermentação natural na Habitat Cozinha, é outro dos nomes participantes, assim como Josefa Antunes Beserra de Matos, guardiã de saberes e fazeres da Comunidade Quilombola Mundo Novo, em Buíque.



Luciana Karla da Costa Florêncio, do Grupo de Mulheres Guerreiras do Pajeú, que atua no beneficiamento de frutas e bolos em Curralinho, no Sertão; e Rosa Maria, que administra o Hotel Central e comanda o restaurante Tempero da Rosa., completam o elenco de entrevistados.

Distribuição e livro eletrônico

A cada semana os ouvintes terão à disposição dois episódios no Spotify e no YouTube — em formato de áudio com imagem estática.

Veiculações do programa em rádios é uma possibilidade que está sendo vista pela produção, que disponibiliza o e-mail '[email protected]' como um meio de contato para emissoras interessadas em transmitir o podcast, inclusive as universitárias, comunitárias e do interior de Pernambuco.



Vale destacar, também, que as receitas e seus modos de fazer estarão detalhados em um e-book que poderá ser lido em celulares, computadores, tablets ou leitores dedicados.



A data de lançamento ainda será anunciada.



SERVIÇO

Podcast "Entre Aromas e Histórias"

Estreia nesta quarta-feira (30)

Onde: Spotify e Youtube

Informações: @entrearomasehistoriaspodcast





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