A- A+

CARNAVAL 2023 Poke cura ressaca: aprenda a fazer para repor energias gastas no Carnaval Refeição, saudável e simples, é feita com receita da rede de comida havaiana Mana Poke

Uma comidinha leve e saudável, além de rápida e fácil de preparar, rica em nutrientes, é tudo que se deseja pós-ressaca de Carnaval, para repor as energias e ficar 'de boas' novamente.



Uma opção para revigorar energia e vitalidade do corpo é o Poke Cura Ressaca - comida havaiana sugerida pelo Mana Poke.









A receita rende em média uma porção e o tempo de preparo é de uma média de 20 minutos. Confira o passo a passo:





Poke Cura Ressaca



Ingredientes e como prepará-los:



Mix de Folhas



- Higienize três folhas de cada alface (roxa, americana e crespa), corte em quadrados de 3cm aproximadamente e reserve na geladeira.

Espaguete de Abobrinha



- Higienize uma abobrinha italiana bem verdinha. Fatie com corte longitudinal, somente na parte verde da abobrinha (resreve). Não é preciso cozinhar.



Kiwi



- Lave, descasque e corte em fatias finas. Porção: 4 fatias



Pepino Japonês



- Lave o pepino com casca, esterilize e fatie em rodelinhas bem finas. Reserve em geladeira e coloque a medida de aproximadamente 2 colheres de sopa de pepino cortadinho.





Tomatinho-Cereja



- Lave e esterilize com produto próprio. Corte no sentido longitudinal, reserve na geladeira e coloque duas colheres de sopa de tomatinho cortado.



Frango Desfiado

- Tempere com uma pitada de sal, acrescente um dente de alho amassado e um filé de frango de aproximadamente 80g. Cozinhe em panela com um pouco de água e colherinha de colorau natural até ficar bem macio e cozido. Desfie grosseiramente e reserve na geladeira.



Coco Chips Assado



- Adquira em lojas de produtos naturais. Utilize uma colher de sobremesa de chips, aproximadamente.



Palha de Nori



- Corte uma folha de nori bem fininha, Coloque por último no seu poke.



Couve Crispy



- Lave duas folhas de couve manteiga, faá um maço enrolado e corte em fatias finas. Seque bem as folhas, frite em uma frigideira e escorra bem em papel absorvente.



Gengibre em Conserva



- Use uma colher de chá finalizando o seu poke



Pimenta Biquinho em Conserva



- Coloque por último umas 5 a 6 pimentas biquinhos no seu poke.



Cebolinha



- Lave umas 3 cebolinhas, retire a parte branca, corte em rodelinhas finas e salpique por cima do seu poke.



Como montar o poke:



- Utilize um bowl de aproximadamente uns 12 a 15 cm de "boc"diâmetro;

- Coloque o mix de folhas no fundo da metade do bowl e na outra metade o espaguete de pupunha;



- Em seguida, coloque as fatias do kiwi em volta do bowl, o tomatinho cereja também na volta e o pepino japonês. Após isso, acrescente a couve crispy também na lateral do bowl;

- No meio do poke, disponha o frango desfiado e para finalizar o coco chips e a palha de nori;

- Finalizando, coloque a pimenta biquinho, gengibre e cebolinha;



- Molho: tempere com molho shoyu light a gosto

Veja também

Vinho Vinho e turismo? Confira opção de roteiro para quem quer conhecer uma vinícola de perto