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café da manhã Pomodoro Caffè, do chef Duca Lapenda, agora com café da manhã Novo horário é aposta dos finais de semana do restaurante italiano, em Boa Viagem

Inaugurado em 2000, e depois de algumas mudanças de endereço, o restaurante italiano Pomodoro Caffè, capitaneado pelo chef Duca Lapenda, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, acaba de ampliar o funcionamento e passa a oferecer café da manhã aos sábados e domingos.

Segundo Duca, o menu do horário propõe uma releitura de um bom café italiano, feito com bons ingredientes, preparos artesanais e simplicidade.

Em destaque, os pães produzidos por Duca Lapenda, um artesão da comida nato, e itens de charcutaria.

"Enquanto o almoço e o jantar do Pomodoro sempre foram guiados pela essência da cozinha italiana, o café da manhã chega como uma extensão natural dessa história. No geral, o café da manhã italiano tem muitos itens doces, mas por aqui, apesar de termos alguns, adaptamos a proposta para a realidade brasileira. As manhãs ganham sabores mais leves, texturas artesanais e combinações que remetem ao estilo de vida italiano, onde o início do dia é marcado por simplicidade e boa comida", comenta o próprio Duca.

Entre as pedidas, há combo para uma e duas pessoas, e itens individuais.



O combinato per due, para dois, inclui pão ou torrada, ovo no purgatório, torradas, duas porções de salada de frutas, granola, dois copos de suco e dois cafés, a R$ 95.

É possível pedir separadamente, e montar sua refeição personalizada: ciabatta, ragu de linguiça artesanal, pancetta artesanal, ovos fritos ou cozumelo no azeite estão disponíveis sob demanda.

Sanduíches à moda italiana também marcam presença café da manhã, como o sanduba com focaccia recheada com copa, mascarpone, rúcula e tomatinhos (R$ 35) e o panino com ciabatta assado com requeijão de corte, pancetta defumada e crocante, ovo pochê e salada de folhas (R$ 32).

Mais sobre o chef

Duca Lapenda é referência na gastronomia italiana em Pernambuco.



Chef e empresário, dedicou mais de duas décadas ao estudo de técnicas tradicionais, com foco em massas, pães, molhos e preparos artesanais.



À frente do Pomodoro Caffè desde os anos 2000, Duca marcou gerações ao apresentar uma cozinha italiana de identidade própria, construída com domínio técnico e repertório sólido.



Sua especialidade em produtos feitos na casa, especialmente pães e charcutaria, dá origem ao novo café da manhã do restaurante, que carrega sua assinatura de forma clara e contemporânea.



SERVIÇO

Pomodoro Caffè

Onde: Rua Capitão Rebelinho, 418, Pina, Recife

Funcionamento: terça a sábado, das 18h30 às 23h30; domingo, das 12h às 17h

Telefone: (81) 99650-7277

Horário do café da manhã: sábados e domingos, das 7h às 11h30

Instagram: @pomodoro_caffe



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