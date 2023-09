Ponte Nova comemora aniversário de 19 anos com menu assinado por convidados

A- A+

O restaurante Ponte Nova, localizado no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, está comemorando 19 anos de funcionamento. A celebração será nesta quarta-feira (20), às 19h30.

No aniversário, Joca Pontes convidou os chefs Jonatas Moreira e Biba Fernandes para um menu de seis etapas. O valor do menu, por pessoa, é de R$ 200, além da taxa de serviço de 10%.

Jonatas Moreira é de Alagoas e participou do programa “MasterChef” em 2018. Atualmente, assina os menus dos restaurantes Castro Bistrô Bar, Akuaba e Espaço Vera Moreira, em Maceió. Biba Fernandes é chef e proprietário dos restaurantes Chiwake e Chicama, especializados nas cozinhas peruana e japonesa.

Confira o menu:

- Tiradito de pescado em crema de aji, ovas de tapioca, pasta de abacate e tiras de milho crocante;

- Tartare de atum, camarão VG e emulsões do Vera Moreira;

- Mignon de porco marinado no missô, grelhado, mousseline de macaxeira com rocoto, salsa agridoce e farofa crocante;

- Tataki de Alcatra Angus, ponzu de limão cravo, ervilha torta e cebolas crocantes;

- Stinco de cordeiro em molho do assado, couscous com vegetais confitados;

- Banana brûlée, goiaba confitada com raspas de parmesão e creme de doce de leite;crocante de castanha com amendoim e flor de sal.



