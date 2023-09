A- A+

Lançamento Popeyes anuncia nova linha de combos crispy em parceria com a Heinz; confira Entre as novidades está o Heinz Crispy Salad, uma parceria inédita entre as duas marcas

A rede de lanchonetes Popeyes anunciou o lançamento da sua linha nova de Combos Crispy, com três novos sanduíches para o cardápio da marca: o crispy cheddar bacon, o crispy nola e o Heinz crispy salad.

Em umna parceria inédita, a Heinz se uniu ao Popeyes para uma collab. O lançamento une a crocância do fast food com a qualidade do ketchup da marca. O Heinz crispy salad é composto por um delicioso pão com gergelim, maionese, alface, tomate, ketchup Heinz, fatia de queijo sabor cheddar, picles e frango frito marinado por 12 horas, sequinho, crocante e suculento.

O crispy nola é feito com duas camadas do icônico molho nola do Popeyes, alface e uma fatia de queijo sabor cheddar. Já o crispy cheddar bacon vem com uma explosão de sabor das duas tiras de bacon e duas camadas de molho sabor cheddar.

A marca destaca o seu cuidado artesanal com o trabalho de experientes mestres de cozinha responsáveis por garantir que cada peça de frango seja marinada por 12 horas e depois empanadas à mão, tornando todos os filés saborosos, crocantes e suculentos.

A linha crispy do Popeyes está disponível em todos os restaurantes Popeyes. Os combos acompanham batata cajun média e free refil de refrigerante. O combo crispy nola está disponível por R$26,80. O Ccmbo crispy cheddar bacon pode ser comprado por R$30,90. Já o combo crispy salad será vendido por 28,90.

Sobre Popeyes

Uma das maiores cadeias de restaurantes de frango frito e uma das marcas de fast food que mais cresce no mundo, com mais de 3 mil restaurantes nos EUA e em todo o mundo. No Brasil desde 2018, a marca é controlada pela Zamp, responsável por operar também os restaurantes Burger King no país, e já conta com mais de 60 restaurantes em território nacional. Para saber mais sobre Popeyes no Brasil, acesse o site da marca.

Sobre a Heinz

Com mais de 150 anos de história, a Heinz está presente em mais de 200 países ao redor do mundo. Além do icônico ketchup – líder de mercado –, seu portfólio inclui outros condimentos, como maionese, mostarda e barbecue, além de molhos de tomate. Em 2015, a marca se tornou parte da Kraft Heinz Company, conglomerado resultante da fusão entre a Heinz Company e a Kraft Foods Group, uma das maiores empresas alimentícias do mundo.

