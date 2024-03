A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Popeyes distribui mini filés em ação no dia do aniversário de Recife, nesta terça-feira (12) Ação ocorre na unidade do restaurante do Shopping Guararapes, em Jaboatão

Para celebrar o dia do aniversário de Recife, nesta terça-feira, 12 de março, quem for ao restaurante Popeyes - unidade do Shopping Guararapes, em Jaboatão - vai ser agraciado com uma porção contendo quatro mini filés, na compra de qualquer produto da marca.









A ação, que ocorre das 10h às 22h, também pretende reforçar o mais recente lançamento do restaurante, o sanduíche "Double Chicken, que assim como os demais produtos, na compra, também dá direito aos mini filés.

Serviço

Ação do Popeyes

Quando: nesta terça-feira (12), das 10h às 22h

Onde: Popeyes do Shoppinh Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão

