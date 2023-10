A- A+

Sabores Popeyes lança sanduíche chicken parmegiana e oferece desconto com um 'toque italiano'; confira Clientes que quiserem experimentar o novo sanduíche podem fazer o famoso gesto da mãozinha italiana e ter desconto de quase 30% no combo do único parmê marinado por 12 horas

Para agradar os fãs de parmegiana, a rede Popeyes lançou uma nova opção de sanduíche: o Chicken Parmegiana, que reúne uma das receitas italianas mais apreciadas pelos brasileiros com o autêntico sabor da marca. A partir de 1º de novembro, com o lançamento do novo item no cardápio da rede, trazendo o único parmê marinado por 12 horas.

Além do lançamento, a marca está oferecendo desconto exclusivo para os clientes que fizerem o famoso gesto italiano de unir os dedos da mão e balançar no ar, ao pedir o novo Chicken Parmegiana. Quem for até um dos restaurantes do Popeyes e realizar o pedido com o gesto, poderá saborear o combo do único parmê feito com frango marinado por 12h, com desconto de quase 30%, por R$26,90.

Chicken Parmegiana

Feito com um hambúrguer de frango 100g e marinado por 12h e empanado individualmente à mão, o sanduíche estará presente em cada restaurante da rede. O hambúrguer é acompanhado de pão de brioche macio, duas camadas de molho de tomate, uma concha de mix de queijo à base de provolone, mussarela e parmesão ralados, além de uma fatia de queijo mussarela e uma rodela de tomate fresquinho.

Frango frito com preço especial

O combo do novo Chicken Parmegiana acompanha a famosa batata cajun média e dá direito a free refil de refrigerante nos restaurantes da rede e pode ser adquirido por R$ 37,90.

Além disso, Popeyes também está lançando a promoção 5 em 1: por apenas R$ 22,90 os fãs de frango levam um sanduíche POP Cheddar, acompanhado de um filé de frango, batata cajún, refrigerante e uma porção de molho da escolha do cliente.





Veja também

Sabores Dia Mundial do Veganismo: por que adotar uma alimentação à base de plantas?