Experiência Com guindaste, Porto de Galinhas ganha restaurante suspenso; veja como frequentar Estrutura fica na praia do Cupe

Fazer uma refeição a uma altura de 20 metros e com vista para o mar de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Essa é a proposta do restaurante suspenso Nave01, experiência gastronômica e multissensorial lançada ao público nesta quinta-feira (5).

O menu surpresa - que inclui entrada, prato principal e sobremesa - é assinado pelo chef Erivan Santos. Cada tíquete, que custa R$ 350, dá acesso a uma hora e open bar. As entradas podem ser adquiridas na plataforma Eventbrite ou no perfil do Instagram @nave01oficial.

O restaurante tem 24 cadeiras e formato de nave. A estrutura, montada no Bar da Praia Pontal do Cupe, é suspensa por um guindaste e promete subir e descer de forma suave.

As sessões são às 9h, 11h, 13h, 15h, 16h40 e têm duração de uma hora.

“A segurança e a estabilidade foram os princípios básicos para que a gente pudesse proporcionar uma experiencia que alia a gastronomia e as belezas naturais de Porto de Galinhas com o ineditismo de se fazer uma refeição a 20 metros do chão”, comentou um dos sócios do projeto Daniel de Oliveira.

Restaurante tem vista para o mar de Porto de Galinhas (Foto: Divulgação)

Para a digital influencer Dra. Dayanne Bezerra, que escolheu o horário sunset, a Nave01 será um dos grandes atrativos de Porto de Galinhas. Ela disse ainda que o restaurante de Pernambuco traz um diferencial muito particular: a vista.

“Aqui é totalmente diferente, a visão do mar traz paz, alívio e pureza. Durante todo meu tempo lá em cima, fiz a live e o que mais as pessoas pediam pra ver era a paisagem que o restaurante proporciona. Outra coisa que amei foi a comida, simplesmente deliciosa. Super recomendo essa experiência”, opinou ela, que foi ao restaurante numa sessão especial para convidados.



