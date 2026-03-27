A- A+

Vinho Portus Delicatessen, no Mercado da Torre, sedia a 9ª edição do festival Vino! Evento oferece programação para degustar mais de 100 rótulos, além de harmonizá-los em bufê especial

Quem adora o mundo do vinho pode aproveitar a programação da Portus Delicatessen, que funciona dentro do Mercado da Torre, neste sábado (28).

É quando acontece o segundo dia do festival Vino! Uma programação para degustar mais de 100 rótulos, além de harmonizá-los com um bufê pensado para o evento, composto por pães artesanais, embutidos, azeites, pastas e outros acompanhamentos assinados pela Portus - Delicatessen que integra o grupo Casa dos Frios.

Ricardo Batista, diretor comercial do Grupo Casa dos Frios, destaca que o festival surgiu com a intenção de oferece aos clientes possibilidades ainda maiores no mundo do vinho. "No evento proporcionamos aos participantes a experiência de degustar vinhos de vários países, uvas e faixas de preço, que muitas vezes não são comuns no consumo do dia a dia", aponta.

Essa 9ª edição do evento acontece no sábado, das 16h às 20h. As vagas são limitadas



Os interessados em participar podem adquirir seus ingressos no canal oficial de vendas do festival, a Sympla, pelo valor fixo de R$180 (por dia), sendo R$90 revertidos em cashback para compra de vinhos durante o evento.

Serviço:

Sábado: 16h às 20h

Endereço: Rua José Bonifácio, 747 – Torre (dentro do Mercado da Torre)

Degustação de mais de 100 rótulos

Buffet especial com pães artesanais, embutidos, azeites, pastas e acompanhamentos exclusivos

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também