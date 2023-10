A- A+

FESTIVAL Praça do Carmo recebe a quarta edição do Festival da Cerveja Artesanal de Olinda Além de estandes com marcas de cerveja do Nordeste, evento conta com serviços de saúde e uma programação musical

Começa nesta sexta-feira (27) a quarta edição do Festival da Cerveja Artesanal de Olinda, na Praça do Carmo, no bairro de mesmo nome. Com 10 estandes de marcas de Pernambuco e outros estados do Nordeste, o evento, que vai até o domingo (29), oferece os mais variados sabores da bebida.

Um esquema de segurança e bem-estar foi montado pela Prefeitura de Olinda para os três dias do festival. A montagem da estrutura e ordenamento dos ambulantes das rotas de acesso foi feito pela Secretaria de Gestão Urbana do município com ajuda dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal.

Os interessados terão a oportunidade de conferir também a Feira Bora Bora, com um espaço de economia criativa, expondo produtos de moda, artesanato, design, vinil e gastronomia.

Além dos estandes de cerveja e a feira, o evento conta com uma área reservada para a oferta de serviços de saúde, com testes, orientação e vacinação.

Uma programação musical foi feita para o festival. Nesta sexta-feira se apresentam Mobilets, Rodrigo Morcego e Trio, Cascabulho e DJ Sasquatman.

Programação musical do Festival da Cerveja Artesanal de Olinda (Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda)

No sábado é a vez de Malakoff, Big Big Tylenol, Alfazema Session, Joinhas que convida Isaar e o Dj Camarones. Para o encerramento, no domingo, sobem ao palco Handmade, Orquestra Backstage, Dizmaia e Dj Vi Brasil.



Veja também

