PraMuê Café e Tal, na Zona Sul do Recife, oferece novidades no cardápio; confira
Cafeteria apresenta novas sugestões de entradas e principais, que podem ser harmonizadas com vinho ou café
O PraMuê Café e Tal, localizado em Setúbal, na Zona Sul do Recife, já está rodando as novidades do cardápio, assinadas pela chef Raquel Emídio. Leia-se opções pensadas para harmonizar com cafés ou vinhos da casa.
Leia também
• Festival de Comida Ogra oferece pratos em tamanho exagerado; confira os participantes
• Zoco Mirante é o famoso 'café com vista', no Sítio Histórico de Olinda; conheça a casa
• Em Alagoas, a Rota dos Pescados revela praias paradisíacas e histórias à beira do Velho Chico
Para a combinação etílica, entou em cena a consultoria da Wine Concept Castas Importadora, que inseriu rótulos nacionais e internacionais.
Entre as comidas, itens para beliscar, como arancinis com aioli de tomate assado, burrata de búfala, camarões crocantes, carpaccio de vitelo, mix de brusquetas, panelinha de camarão provençal, pastel crocante de steak tartar, panelinha de filé e queijo azul, além de tábua de frios da casa.
Principais
Entre os principais, risoto com filé e cogumelos e salmão grelhado com nhoque de batata-doce. Também estrogonofe, linguine ou nhoque veggie, medalhão de mignon com linguine, nhoque de batata-doce ao ragu, omelete caprese ou frango e salada com proteína.
Pedida obrigatória em cafeteriais mundo afora, sanduíches a partir de croissant amanteigado ou pão ciabatta artesanal. Elas podem sair recheadas com frango ceasar, Parma e brie, salmão maçaricado, carne desfiada, peru e queijos, caprese e rosbife.
Música
Para além da parte gastonômica, vale acompanhar a programação cultural lançada recentemente. No último dia 26, o PraMuê Café e Tal iniciou projeto com chorinho na caçada, às 17h. A agenda com datas pode ser acompanhada no instagram da marca.
Serviço:
PraMuê Café e Tal
Endereço: rua Cruzeiro do Forte, 187, Setúbal (Recife/PE)
Reservas: (81) 99741-0315 (WhatsApp)
Instagram: @pra.mue
*Com informações da assessoria de imprensa.