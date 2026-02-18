Prático e rápido: saiba como fazer um macarrão à cabonara com carne seca
Dica é para quem quer um prato diferente, cheio de personalidade e perfeito para sair da rotina
Pronto em apenas 25 minutos, o macarrão à carbonara com carne seca é a prova de que dá para inovar sem complicação. Nessa receita, é possível, sim, levar criatividade para a mesa do almoço ou jantar. Confere só as estapas de preparo:
RECEITA
Macarrão à carbonara com carne seca
(Pela marca Renata)
Ingredientes
500 gramas de Macarrão Grano Duro
5 litros de água
Sal a gosto
Fios de Azeite
1 xícara (chá) de carne-seca desfiada
2 ovos
2 gemas
1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Salsa picada a gosto
Preparo
1 - Coloque em uma frigideira o azeite, a carne seca e refogue.
2 - Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver.
3 - Acrescente o macarrão e cozinhe conforme a embalagem.
4 - Escorra e coloque na frigideira com a carne e misture.
5 - Quebre os ovos e separe as gemas colocando em um bowl.
6 - Acrescente o queijo parmesão e misture com um garfo.
7 - Regue o macarrão e misture rapidamente.
8 - Finalize com salsa picada.
Tempo de preparo: 25 minutos
Rendimento: 4 porções