Pratos inspirados no verão europeu são novidades da rede Spoleto; confira estampas

A- A+

Leia também

• Armazém Guimarães, no RioMar Recife, reabre após reforma com menu renovado; confira

• Tan Tan, em São Paulo, é o único brasileiro listado entre os 50 melhores bares do mundo

A nova leva de pratos colecionáveis da rede Spoleto em todo o Brasil é inspirada no bucólico “Verão Italiano”.



São seis estampas disponíveis de duas formas: na compra de uma refeição mais uma bebida, o consumidor pode levar um prato da coleção por R$12,90.



Separadamente, cada prato pode ser adquirido por R$ 29,90.

Os pratos têm 26 cm de diâmetro e um formato mais raso e maior do que os das camapnhas anteriores.



“Sempre buscamos formas de conectar a marca à cultura italiana, e a campanha de pratos é uma dessas oportunidades. Essa é uma iniciativa muito tradicional ”, comenta Rafael Pardo, diretor de Marca do Spoleto.



Os artistas

Retratando as cores e os ares bucólicos do verão da Itália, três artistas assinam as artes da coleção. Guilherme Aires foi o responsável pelas estampas dos pratos “Gusto Di Mare” e “Vista Di Capri”, traduzindo o sabor e o conforto trazidos pela culinária italiana.



Já a Brunna Mancuso, criou as artes de “La Doce Vita” e “Pasta e Vino”, utilizando o olhar feminino como inspiração central. Por último, inspirada pela beleza do cotidiano, Viviane Campos desenvolveu os pratos “Tempo DI Vivere” e “Costa Amalfitana”.



Informações no site www.spoleto.com.br.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também