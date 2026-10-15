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INAUGURAÇÃO Prego Boteco abre as portas em dezembro de 2026, no Poço da Panela; saiba mais Restaurante fará um mix de culinárias portuguesa e brasileira

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É na Zona Norte do Recife onde o novo empreendimento do grupo do Seu Tito Boteco, Seu Tito Praia, Ruffo, Café Marie, Cais Rooftop, Seu Boteco e Mavi (em Fernando de Noronha) vai desembarcar muito em breve.

O Prego Boteco, que terá consultoria gastronômica do chef Filipe Ferreira, dono do restaurante português Filipe, em Boa Viagem, como o nome indica, terá cozinha com referências lusas, além de opções regionais brasileiras. A previsão de inauguração, de acordo com a assessoria de imprensa, é ainda em dezembro de 2026.

A receita que dá nome ao futuro restaurante, o prego, estará no menu, assim como opções com bacalhau, cozido e polvo.

Fachada do Prego Boteco. Foto: Divulgação

O prego é um sanduíche simples muito popular em Portugal, feito com fatias de carne bovina frita ou grelhada.

O projeto de arquitetura e de ambientação do Prego Boteco é assinado por Renata Paraíso, que recorreu a tijolos aparentes, madeira, revestimentos cerâmicos e elementos em vermelho.

A casa terá balcão, varanda e mesas nas áreas externas.

Acompanhe as publicações do futuro restaurante no perfil @pregoboteco.

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