Prêmio dos Saberes e Fazeres da Gastronomia Pernambucana abre inscrições para a segunda edição

As inscrições para o 2° Prêmio dos Saberes e Fazeres da Gastronomia Pernambucana – Edição Dona Menininha do Alfenim começam nesta segunda-feira (14) e seguem até o dia 28 de julho. O concurso, que é realizado pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), tem o intuito de reconhecer, valorizar, incentivar, transmitir, preservar e difundir práticas, saberes e fazeres diversos do setor da gastronomia.

O edital disponibilizará o valor total de R$ 96.000,00 e premiará dez propostas distribuídas em duas categorias. A primeira categoria reconhece trajetórias artístico-culturais de agentes da Gastronomia e da Cultura Alimentar premiando seis propostas de agentes individuais e duas propostas de agentes coletivos. A segunda reconhece iniciativas/práticas coletivas exitosas premiando duas propostas de agentes coletivos

“O patrimônio alimentar, os saberes e as práticas relacionadas à Cultura Alimentar estão intimamente relacionados com a identidade e o legado de um povo. Nesse sentido, temos como meta reconhecer, valorizar, incentivar e difundir as trajetórias dos fazedores de cultura do universo da Gastronomia, sendo este edital um reconhecimento de trajetórias artístico-culturais de pessoas físicas e jurídicas e das práticas coletivas exitosas”, expressa a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, Cacau de Paula.

A análise e seleção das propostas serão realizadas por uma comissão formada por, no mínimo, dois profissionais com experiência e conhecimento nas áreas do objeto do edital, sendo pelo menos um para análise de mérito e um para análise recursal. A comissão será presidida e coordenada pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. As inscrições podem ser feitos pelo site do Mapa Cultural.

