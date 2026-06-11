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PRÊMIO "Melhores da Gastronomia 2026" teve maioria de premiados na região Sudeste; veja lista Único restaurante nordestino a aparecer entre os vencedores é o Manga, em Salvador

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No último dia 9, no Memorial da América Latina, em São Paulo, a revista Prazeres da Mesa revelou os vencedores da edição 2026 do Prêmio "Melhores da Gastronomia".

A premiação ocorre em duas etapas - a primeira é composta por jurados convidados pela organização para indicarem os estabelecimentos, já a segunda fase ocorre com a votação pública determinando os vencedores.

Ao todo, foram 41 categorias considerando todas as regiões do Brasil e, que, este ano, contemplou apenas uma casa na região Nordeste, o restaurante Manga, no bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador.

O único representante pernambucano que apareceu entre os finalistas foi o Arvo, casa do chef Pedro Godoy, na Zona Norte do Recife, que concorria a Melhor Restaurante do Nordeste.

Edição especial

A premiação marcou o aniversário da revista, que celebra 23 anos de fundação pelos sócios Mariella Lazaretti e Georges Schnyder, e contou com mais de 43 mil votos válidos contabilizados pelo site da publicação.

Entre as principais categorias, o Tuju, de São Paulo, foi eleito Restaurante do Ano e Tássia Magalhães, do Nelita, escolhida como Chef do Ano.



O prêmio de Chef Revelação foi para Jessica Trindade, do Madame Olympe (Rio de Janeiro), e a lendária Ana Soares, do Mesa 3, foi anunciada Personalidade da Gastronomia.



Já na categoria Novidade do Ano, o vencedor foi a Bodega Pepito, enquanto Saulo Jennings ganhou pelo Conjunto da Obra e Vivianne Wakuda levou o título de Chef-Pâtissière do Ano.

Nas categorias regionais, que escolhem os restaurantes favoritos nas cinco regiões do Brasil, os eleitos foram Manga (Restaurante do Ano - Nordeste), Banzeiro (Norte), Benjamin Osteria Moderna e Catherine Gramado (Sul), Casa Baco (Centro-Oeste) e Tuju (Sudeste).



Também merecem destaque duas novidades desta edição - o prêmio de Menu Degustação do Ano, concedido pela redação da Prazeres da Mesa para o Evvai, e o de Hospitalidade, que reconheceu o Valle Rustico como favorito

Confira os vencedores do prêmio "Melhores da Gastronomia 2026" :

Padeiro do Ano - Rafa Brito | The Slow Bakery (SP)

Assadora do Ano - Paula Labaki | Labaki Deli Shop (SP)

Banqueteira do Ano - Morena Leite | Buffet Capim Santo (SP)

Brigada de Ouro - Mocotó (SP)

Livro do Ano - "Chefs Brasileiros - Geovane Carneiro", Ed. Senac

Melhor Restaurante Asiático - Kazuo (SP)

Melhor Restaurante Brasileiro - Tordesilhas (SP)

Melhor Restaurante Francês - Le Jazz (SP)

Melhor Restaurante Italiano - 1929 Trattoria Moderna (GO)

Melhor Restaurante Japonês - Aizomê (SP)

Melhor Restaurante Latino-Americano - La Peruana (SP)

Melhor Restaurante de Cozinha Nordestina - Mocotó (SP)

Melhor Restaurante Oriente Médio - Make Hommus. Not War (SP)

Melhor Restaurante Português - Rancho Português (SP, RJ)

Melhor Restaurante Trattoria/Cantina/Osteria - Famiglia Mancini (SP)

Melhor Bom e Barato - Mocotó (SP)

Melhor Café da Manhã - Palácio Tangará (SP)

Melhor Cafeteria - Santo Grão (SP, PR)

Melhor Doceria - Vivianne Wakuda Confeitaria (SP)

Melhor Hambúrguer - Holy Burger (SP)

Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar - Sororoca (SP)

Melhor Pizzaria - La Braciera (SP)

Melhor Restaubar -Bar da Dona Onça (SP)

Melhor Restaurante de Carnes - Pobre Juan (SP, BH, DF, PG, GO, RS, PE, RJ, AM, PA)

Melhor Restaurante em Vinícola - Quinta do Olivardo - Roteiro do Vinho de São Roque (SP)

Melhor Sorveteria - Momo Gelato (SP, RJ)

Melhor Restaurante Vegetariano - Quincho (SP)

Artesão da Gastronomia - Pequeno Produtor de Alimentos - Fazenda Atalaia (SP)

Artesão da Gastronomia - Produtor de Objetos de Cozinha - Deli&Co. (MG)

Melhor Restaurante de Hotel - Fasano - Hotel Fasano (SP)

Melhor Experiência de Turismo Gastronômico - Belém (PA)

Restaurante do Ano - Região Centro-Oeste - Casa Baco (DF)

Restaurante do Ano - Região Nordeste - Manga (BA)

Restaurante do Ano - Região Norte - Banzeiro (AM)

Restaurante do Ano - Região Sudeste - Tuju (SP)

Restaurante do Ano - Região Sul - Benjamin Osteria Moderna (RS) e Catherine - Gramado (RS)

Novidade do Ano - Bodega Pepito (SP)

Chef Revelação - Jessica Trindade - Madame Olympe (RJ)

Chef Pâtissierière do Ano - Vivianne Wakuda (SP)

Restaurante do Ano - Tuju (SP)

Chef do Ano - Tássia Magalhães (SP)

Personalidade da Gastronomia - Ana Soares (SP)

Responsabilidade Social e Sustentabilidade na Gastronomia - Instituto Ori e Aliança Kirimurê (BA)

Mesa Inesquecível - Gastromar/Sem Pressa - Gisela Schmitt (RJ)

Menu Degustação do Ano - Evvai (SP)

Hospitalidade - Valle Rustico, de Rodrigo Bellora

Conjunto da Obra - Saulo Jennings (PA)



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