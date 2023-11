Prêmio Qualidade Nordeste 2023 destaca a chef e professora pernambucana Cris Barros

A- A+

A chef e professora de Gastronomia da Faculdade Senac Cristianne Boulitreau de Menezes Barros está entre as personalidades agraciadas no Prêmio Qualidade Nordeste 2023, na categoria "Bolo de noiva pernambucano".



O evento é promovido pela Academia Brasileira de Ciências Criminais em parceria com a Associação de Imprensa de Pernambuco e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE). A entrega da premiação, que reconhece anualmente os melhores do ano em suas respectivas áreas de atuação, será na próxima terça-feira (14), às 19h, no auditório da OAB-PE, na Rua do Imperdador Pedro II, 5º andar.

