Prepare uma sobremesa deliciosa para os dias de calor

Para os dias de calor, uma sobremesa 'refresh'. Daquela que combina o cítrico das frutas amarelas com a suavidade de uma mousse de coco. Levinho, o doce é para amenizar esse calor do mês de janeiro.





RECEITA

Mousse de coco com frutas amarelas

(Pelo confeiteiro Rodrigo Mendes | Instagram: @rodrigofelipemendes)

INGREDIENTES

Mousse de Coco

- 100g de leite de coco

- 130g de chocolate branco (em gotas ou picado)

- 150g de creme de leite 35% gordura (fresco ou UHT)

- 30g de coco fresco ralado

- 3g de gelatina em pó

- 18g de água

Doce de frutas amarelas

- 300g de frutas amarelas congeladas

- 100g de açúcar refinado

- Sumo de meio limão taiti

- 1 pau de canela (opcional)

Para finalizar

- 100g de castanha de caju torrada sem sal (picada)

- Folhas de hortelã

MODO DE PREPARO

Mousse de coco

- No momento de iniciar o preparo, coloque o creme de leite (até então em temperatura de geladeira) numa tigela grande e leve ao congelador. Misture a água com a gelatina em pó, mexendo bem, e leve ao micro-ondas por cerca de 15 segundos. Despeje a gelatina sobre o chocolate branco. Aqueça o leite de coco até levantar fervura.



- Verta o leite de coco aquecido sobre o chocolate e a gelatina, aguarde entre 1 e 2 minutos e misture vigorosamente (com uma espátula ou fuê) até uniformizar. Caso o chocolate não derreta por completo, é possível aquecer a mistura no micro-ondas (em intervalos curtos) ou em banho-maria, mexendo até homogeneizar.



- Adicione o coco fresco ralado e misture bem. Espere esfriar até temperatura ambiente (abaixo dos 30ºC). Retire o creme de leite do congelador, e com o auxílio de uma batedeira ou de um fouet, bata até que fique bem aerado, aumentando de volume, mas ainda fluido (antes de formar picos). É preciso ter cuidado para não bater em excesso, evitando-se, assim, que o creme talhe.

- Incorpore o creme de leite batido à mistura de coco, em três adições, com movimentos suaves (para não perder a aeração). Despeje a mousse em recipientes individuais ou numa travessa, e mantenha sob refrigeração por pelo menos 2h.

Doce de frutas amarelas

- Coloque numa panela as frutas congeladas, o açúcar refinado, o sumo de limão e o pau de canela. Cozinhe em fogo baixo até o doce encorpar e adquirir uma consistência gelatinosa. Leve à geladeira para resfriar.

MONTAGEM

- Coloque o doce sobre a mousse, acrescente as castanhas picadas e decore com folhas de hortelã.



Obs: Caso prefira uma sobremesa com menos açúcar e ainda mais frescor, substitua o doce por frutas in natura

