Desenho Primeiro restaurante temático inspirado no Bob Esponja será em São Paulo; saiba mais O Bob Sponja Burguer e Restaurante abre no dia 20 de abril no Itaim Bibi

Direto da Fenda do Biquíni para o Brasil. No próximo dia 20 de abril, o simpático personagem Bob Sponja terá um restaurante para chamar de seu. E ele será em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi.



Fruto de uma parceria exclusiva entre Nickelodeon, Paramount e Fan&Food, empresa que atua em entretenimento gastronômico no Brasil, o Bob Sponja Burguer & Restaurante é o primeiro restaurante do personagem em todo o mundo.

Com cardápio assinado pela chef Heaven Delhaye, o restaurante é praticamente uma imersão no universo do fundo do mar em que vive Bob Sponja e promete deixar os fãs da animação animados.

Hambúrguer do restaurante do Bob Sponja. Foto: César Araújo

Com mais de 1.000m² e capacidade para 254 pessoas, o complexo contará com diversos espaços temáticos que levarão os fãs a uma viagem imersiva pelos cenários mais icônicos dos personagens da Fenda do Biquíni.

O complexo contará com espaço fast food, a Casa do Bob Esponja, área de fine dining com pratos assinados por Heaven Delhaye, o Lounge do Holandês Voador, com petiscos e bebidas, Espaço Kids, com brinquedos e diversão para a criançada, além da Bob Store com itens especiais para que todos os fãs possam levar um pouco deste universo para casa.



Serviço

Bob Sponja Burguer & Restaurante

Onde: rua Prof. Atílio Innocenti, 53, Itaim Bibi, São Paulo - SP

Horário de domingo a terça, das 12h às 22h, e de quarta a sábado, das 12h às 22h30

Capacidade: 254 lugares

Instagram: @bobesponjabyfanfood

