Gastronomia Produção de vinhos na Serra da Canastra, em Minas Gerais, chama atenção do enoturismo Vinícola Moradas da Serra, em São João Batista do Glória, oferece gastronomia mineira, queijos da região e vinhos

Nem só de queijo vive a produção gastrô da Serra da Canastra, no Sudoeste de Minas Gerais. Por lá, a vinícola Moradas da Serra, em São João Batista do Glória, vem chamando atenção do público interessado no enoturismo.





O projeto é da empreendedora Daniela Heloisa Andrade de Freitas em parceria com o marido, Thiago Freitas. Eles desenvolveram um modelo de negócio que conecta produção de vinhos de inverno, turismo de experiência e hospedagem em meio à natureza.

“A proposta de valor da Vinícola Moradas da Serra está enraizada no terroir da Canastra. Oferecemos gastronomia mineira, queijos da região e o vinho produzido na vinícola”, diz ela. A propriedade fica às margens da estrada Glória/Quilombo, Km 39.

A técnica utilizada na produção é da dupla poda. Prática que permite a colheita no período do inverno, quando o clima seco e frio favorece a concentração de açúcar e a qualidade da fruta.

Segundo a empreendedora, esse formato otimiza a produção e eleva a qualidade da uva. Quem se interessar pelo assunto, aliás, recebe informações a respeito durante visita na vinícola.



O primeiro rótulo da Moradas da Serra é um Syrah, que expressa bem o terroir da Serra da Canastra, com notas de frutas vermelhas e escuras, e um toque característico de especiarias e mineralidade típica da região.



Para 2026, além do Syrah, estão previstos os rótulos Tannat, Pinot Noir, Marselan, Sauvignon Blanc, e Blends variados.

O contexto enoturístico funciona com passeio imersivo. O percurso inclui os vinhedos, a adega e a degustação, além da possibilidade de hospedagem em três casas situadas na vinícola. Percepção de mercado

A empreendedora lembra que a ideia de adquirir a vinícola, há dois anos, contou com o papel do Sebrae Minas como apoio para estruturar o negócio.



Com informações da assessoria de imprensa!

