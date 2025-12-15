Produção de vinhos na Serra da Canastra, em Minas Gerais, chama atenção do enoturismo
Vinícola Moradas da Serra, em São João Batista do Glória, oferece gastronomia mineira, queijos da região e vinhos
Nem só de queijo vive a produção gastrô da Serra da Canastra, no Sudoeste de Minas Gerais. Por lá, a vinícola Moradas da Serra, em São João Batista do Glória, vem chamando atenção do público interessado no enoturismo.
Leia também
• Guia Michelin cria nova classificação dedicada ao mundo do vinho
• Produção mundial de vinho terá leve recuperação em 2025, mas continuará baixa
• Intoxicação por metanol: cerveja e vinho também podem ser contaminados?
O projeto é da empreendedora Daniela Heloisa Andrade de Freitas em parceria com o marido, Thiago Freitas. Eles desenvolveram um modelo de negócio que conecta produção de vinhos de inverno, turismo de experiência e hospedagem em meio à natureza.
“A proposta de valor da Vinícola Moradas da Serra está enraizada no terroir da Canastra. Oferecemos gastronomia mineira, queijos da região e o vinho produzido na vinícola”, diz ela. A propriedade fica às margens da estrada Glória/Quilombo, Km 39.
A técnica utilizada na produção é da dupla poda. Prática que permite a colheita no período do inverno, quando o clima seco e frio favorece a concentração de açúcar e a qualidade da fruta.
Segundo a empreendedora, esse formato otimiza a produção e eleva a qualidade da uva. Quem se interessar pelo assunto, aliás, recebe informações a respeito durante visita na vinícola.
O primeiro rótulo da Moradas da Serra é um Syrah, que expressa bem o terroir da Serra da Canastra, com notas de frutas vermelhas e escuras, e um toque característico de especiarias e mineralidade típica da região.
Para 2026, além do Syrah, estão previstos os rótulos Tannat, Pinot Noir, Marselan, Sauvignon Blanc, e Blends variados.
Enoturismo
O contexto enoturístico funciona com passeio imersivo. O percurso inclui os vinhedos, a adega e a degustação, além da possibilidade de hospedagem em três casas situadas na vinícola. Percepção de mercado
A empreendedora lembra que a ideia de adquirir a vinícola, há dois anos, contou com o papel do Sebrae Minas como apoio para estruturar o negócio.
Com informações da assessoria de imprensa!