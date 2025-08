Projeto Aromas e Vinhos oferece menus harmonizados até o dia 20 de agosto; confira

A- A+

Quem é apreciador de vinhos pode colocar na agenda a 8ª edição do projeto autoral Aromas e Vinhos, que seinicia nesta quarta-feira (6), no Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife.



O evento acontece até 20 de agosto nos restaurantes do mall, que assinam sugestões de vinhos para harmonizar com cada prato.

As sugestões ficam disponíveis para almoço ou jantar, em diferentes faixas de preço. Para complementar, tem programação musical do "Trilha Gourmet RioMar", com apresentações de música ao vivo no Boulevard de Restaurantes e no Espaço Gourmet.

Participantes:

Armazém Guimarães

Linguini e burrata ao pesto. A indicação é composta por massa de grano duro envolta em pesto, tomates secos da casa e burrata gratinada. O vinho para harmonizar é o italiano Pinot Grigio.

Barchef

Filé Trufado com o vinho Felino. O prato é composto por fettuccine ao molho de queijo e funghi trufado com filé tornedor harmonizado com o vinho argentino Felino.

Camarada Camarão

O prato indicado é o Bossa Nova, para duas pessoas, sendo composto por risoto de queijo brie, amêndoas e camarões. O vinho indicado é o português José Piteira.

Dom Ferreira

O prato sugerido é o Pesce Grelhado, composto por filé de pescada amarela grelhada com cogumelos braseados e arroz de brócolis. O vinho branco é o italiano Lupo Nero.

Eki

O prato é o Carpaccio de Torô, uma opção com 12 lâminas de barriga de salmão seladas, alho, molho de ervas, molho ponzu e cebolinha. O vinho é o português Flor de Crasto.

Greenmix

A indicação é o combo especial, com 12 peças, composto por 2 niguiris de salmão com flor de sal, 2 niguiris de atum com creme de alho-poró, 2 jojo de salmão com camarão, 2 lâminas de atum marinado com molho tahini e 4 uramaki especial. O vinho escolhido foi o chileno Tierruca Chardonnay, disponível na taça ou na garrafa.

Ninetto

São duas opções harmonizadas para o festival. A primeira é o Medaglione di Filetto com gnocchi al pomodoro, composto por filé-mignon com molho de carne e nhoque (pode ser escolhido outro acompanhamento). O prato está em uma composição com o vinho italiano Nino Rosso Cotarella IGT - Umbria, disponível na garrafa ou taça.

O segundo prato fica por conta do prato Pesci e Gamberi com Risotto al Parmigiano, composto por filé de peixe branco grelhado acompanhado de camarões servido com limão-siciliano e azeite de ervas (pode ser escolhido outro acompanhamento). O prato é harmonizado com o vinho italiano Nino Bianco Cotarella IGT - Lazio, disponível na garrafa ou taça

Outback

A indicação foi o Outback Special 325 gramas, feito com corte de miolo de alcatra temperado com a mistura de especiarias do restaurante, preparado na chapa e servido no ponto de preferência do cliente, harmonizado com o vinho argentino Dadá, disponível na garrafa ou taça.

Pobre Juan

O prato Ojo del bife especial é servido com farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmim e ervas. O vinho é o Andillian "Unique Blend" 2022 Tinto - Por Château La Coste.

Ruizito

A primeira indicação é um caneloni de abacate e caranguejo, combinado com o vinho português Crasto Superior de 2022.

A segunda composição é o Fideuá, prato feito com massa típica importada da Espanha com frutos do mar e copa lombo suíno, e o vinho português Quinta do Crasto Vinhas Velhas, de 2021.

Tapa de Cuadril

Opção para duas pessoas que é o super tira, corte especial da picanha no blue cheese com papas gratinadas ao gorgonzola e panelinha Bariloche, acompanhado de uma garrafa de vinho tinto argentino Alamos Cabernet Sauvignon, de 2019.

Tio Armênio

Stinco de cordeiro, composto por risoto de parmesão e legumes grelhados, acompanhado do vinho argentino orgânico Masi Passo Doble Malbec, de 2019.

Villa Bistrô

A casa sugere arroz de cordeiro composto por arroz 7 grãos com paleta de cordeiro desfiada e passada na chapa, alho-poró, castanhas, uva passa e amêndoas, aioli e batata-doce palha, acompanhado do vinho português Herdade dos Coteis.

Yaya

Salmão ao Limone, um prato composto por salmão grelhado ao molho cremoso de limão siciliano, acompanhado tagliatelle de legumes e cogumelos, com o vinho branco chileno Família Viu, de 375ml.



