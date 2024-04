A- A+

OLINDA Projeto Comida de Jardim, em Olinda, oferece boa comida, música e vinho; confira Evento, na Casa Estação da Luz, em Olinda, contará com os chefs Cláudio Manoel e Flávia Mindelo

Leia também

• Torta de maçã com creme: confira receita clássica do doce

• Aprenda uma receita fácil de torta de palha italiana; confira passo a passo

Espaço cultural dos mais atuantes de Pernambuco, a Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda, vai recebere nesta sexta (19), a dupla de banqueteiros Cláudio Manoel e Flávia Mindelo durante o projeto Comida de Jardim.

Experientes em catering, festas de casamento e afins, os profissionais vão oferecer menu repleto de produtos artesanais, com destaque para os brasileiros, como o gorgonzola de colher, crottin affiné de cabra, o Lua Cheia, de Minas Gerais, e o morbivinho, produzido por Vitória Barros, no Interior de Pernambuco.



Do menu, constam ainda quiches, terrines, saldas frias e pães especiais. Arrematam a noite vinhos selecionados pela Wine Concept e música. O menu, sem bebidas, custa R$ 80. A partir das 19h.

Serviço

Projeto Comida de Jardim

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Informações: (81) 99993-1331

Instagram: @casaestacaodaluz

Veja também

FESTIVAL Dia da Macaxeira é comemorado no restaurante TiaTê, em Muro Alto; confira o menu