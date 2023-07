Projeto Comida de Jardim recebe a chef Carol Medeiros, neste sábado (15); saiba como participar

A- A+

Integrando o circuito estendido na Fenearte 2023, a Casa Estação da Luz, na Cidade Alta de Olinda, vai realizar o projeto Comida de Jardim, neste sábado, 15, recebendo a chef a chef Carol Medeiros, que vai assinar um menu exclusivo para a ocasião.

O jantar terá sotaque latino e vai oferecer arepa pepiada, ceviche de pescados e arroz de frutos do mar. Acompanhando o fim de tarde/jantar, vai rolar apresentação de música latina.

Sobre a chef

Durante cinco anos, Carol trabalhou em São Paulo nos restaurantes Lycra, Ritz, Spot e no DOM, como aprendiz do chef Alex Atala. Se mudou para Paris. Cozinhou no centenário La Tour D'Argent e no bistrô gastronômico Stephane Martin, onde foi primeira assistente do chef e proprietário.

Serviço

Comida de Jardim recebe Carol Medeiros

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Quando: sábado, 15 de julho, a partir das 16h

Valor: R$ 100 (menu completo + couvert artístico; não inclui bebidas)

Reservas: (81) 99993-1331

Instagram: @casaestacaodaluz

