Projeto quer tornar tapioca Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco

Um projeto de resolução em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) pretende tornar a tapioca um Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

O texto do projeto, de autoria do deputado Eriberto Filho, foi publicado na edição desta sexta-feira (4) do Diário Oficial do Poder Legislativo. Na justificativa, o parlamentar defende que a iguaria seja protegida pelo Sistema Estadual de Registro e Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.

"É de fundamental importância proteger e preservar nossos bens, memórias, práticas culturais e nossos costume", pede Eriberto Filho.

O deputado também lembra que a tapioca é "tradicional em Pernambuco", onde há "diversas entidades dedicadas à cultura popular da tapioca".

"Não restam dúvidas de que a tapioca se trata de patrimônio cultural imaterial do povo pernambucano, merecendo proteção jurídica e reconhecimento por parte da sociedade e de seus representantes", completa Eriberto Filho.

O projeto deverá seguir tramitando na Alepe e, para entrar em vigor, deve ser votado pelos deputados para posterior sanção ou promulgação.

Bolo Souza Leão, cachaça, cartola e bolo de rolo são Patrimônios Culturais Imateriais pernambucanos já reconhecidos.

Em 2006, a Prefeitura de Olinda, junto ao Conselho de Preservação do Sítio Histórico, tornou a tapioca patrimônio imaterial e cultural da cidade.

