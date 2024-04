A- A+

collab Protetor labial com gosto de churrasco? Burger King e Carmed fazem collab; saiba mais Lanchonete e marca cosmética criam produto curioso e distribuem com combos

As collabs entre marcas de segmentos distintos se tornou estratégia comum para gerar curiosidade, provocar bochicho em rede social e, óbvio, gerar venda.

No início do mês de abril, foi a vez de Burger King e Carmed anunciarem um produto desenvolvido em conjunto: o protetor labial com gosto 'grill', que remete ao sabor dos burgers da BK - o Carmed BK®.

Ficou curioso? Quem não ficaria? O produto não está sendo vendido, ele é distribuído gratuitamente, como um mimo, para os clienets que adquirirem combos específicos na loja da avenida Governador Agamenon Magalhães, 111, no bairro de Paissandu, na regiçao central do Recife. A ação está sendo relaizada em 37 lojas em todo o Brasil.

Os combos que dão direito ao protetor labial Carmed BK® são:

Whopper Rodeio: R$ 36,90

Whopper Barbecue Bacon: R$ 35,90

Whopper Duplo: R$ 41,90

Whopper Furioso: R$ 37,90

