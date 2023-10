ProWine São Paulo apresenta mais de mil marcas de 25 países, incluindo mercados inexplorados

A- A+

A ProWine São Paulo, reconhecida como a principal feira profissional para indústria de vinhos e destilados das Américas pela sua diversidade de produtos e países envolvidos, promove sua terceira edição de terça (3) a quinta-feira (5), na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reunirá mais de 1.000 marcas de 25 países, entre eles, produtos de mercados ainda pouco explorados como Bulgária, Grécia, Israel, Líbano, Moldavia e Turquia.

Desde a sua criação, em 2019, a ProWine foca no segmento B2B para a geração de negócios e desenvolvimento da indústria, reunindo os principais players durante 3 dias, para apresentar lançamentos, confraternizar, trocar conhecimento e fazer negócios.

Nesta edição, a ProWine São Paulo 2023 terá um espaço 32% maior de área comercializada, ocupando 15.000 m2, a capacidade total do pavilhão azul do Expo Center Norte, os 15.000 m2, com produtos consagrados e a participação de novas marcas. A expectativa da organização é receber em torno 10 mil visitantes pelos estandes durante o evento (25% de crescimento) ao longo do evento promovido por Emme Brasil e Inner Group, em sociedade com a Messe Düsseldorf, organizadora da maior feira de vinhos e destilados do mundo, a ProWein, na Alemanha.

Novos mercados de vinho

A feira ProWine São Paulo apresenta uma seleção de produtos exclusivos provenientes de países ainda pouco explorados no mercado brasileiro de vinhos, entre os quais Irlanda, Grécia, Israel, Turquia, Moldávia, Líbano, dentre outros, criando uma oportunidade dos participantes.

Entre as marcas que farão parte do evento que estão fora da rota do mercado brasileiro estão Bulgária (Logodaj winery, Villa Melnik), Grécia (Vinícola Douros, Canava Crissu, Foufas Bros, Ktima Driopi, Strofilia, Vinicola Lyrarakis), Israel ( Tulip), Libano (Aurora Vin de Montagne), Moldavia (Imperial Vin) e Turquia (Kavaklidere).

Fóruns de negócios

Como nas edições anteriores, a feira oferece uma série de fóruns trazendo temas e discussões atuais alimentando os visitantes com conhecimentos exclusivos.

Confira a programação de palestras:

Terça-feira (3/10)

Às 12h30, a Bodega Vinhos Verdes revelará as diferentes personalidades dos vinhos verdes Alvarinho. A Bodega Trivento Argentina apresentará o fórum "Trivento Golden Reserve Malbec: descubra os perfis dos solos de Luján de Cuyo" as 13h45.

Às 15h, a Realwines trará as novidades da Toscana, explorando a tradição e o futuro.

às 16h15, a Perez Cruz proporcionará uma imersão no universo do Cabernet Sauvignon com o fórum "Viña Pérez Cruz, donde el Cabernet Sauvignon encontro su lugar", marcado para ocorrer as 16h15.

Às 17h30, os Vinhos de Lisboa conduzirão uma viagem pela Região de Lisboa, destacando brancos e rosés atlânticos.

Quarta-feira (4/10)

Às 12h30, a Realwines apresentará uma seleção de vinhos italianos ideais para o setor HORECA.

Às 13h45, a Vila Porto proporcionará insights sobre o canal de On trade no Brasil.

A ViniPortugal celebrará a qualidade dos vinhos lusitanos com um seminário do Concurso Vinhos de Portugal 2023.

Às 16h15, a CVR Tejo oferecerá uma visão sobre a Fernão Pires, a Rainha do Tejo.

Fechando o dia, às 17h30, os Vinhos de Lisboa conduzirão uma jornada pela Região de Lisboa, explorando a elegância e intensidade dos tintos atlânticos.

Quinta-feira (5/10)

Às 12h30, a Winebrands compartilhará a elegância da Isla de Maipo.

Às 13h45, a Bodega Vinhos Verdes discutirá os diferentes estilos dos vinhos verdes.

A Montedicts apresentará os tesouros vinícolas da Grécia, explorando variedades autóctones e o mistério do retsina, as 15h

Às 16h15, a Descorchados trará à tona o tema "Anãda 2021, una cosecha Estelar".

Encerrando a feira, o CVR Tejo abordará a diversidade e os grandes vinhos do Tejo.

Para participar dos fóruns os interessados podem realizar suas inscrições diretamente no site oficial do evento.



SERVIÇO:

ProWine 2023

03 a 05 de Outubro

Das 12h às 19h

Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000



