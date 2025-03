Quais cores mais atraentes para alimentos salgados? Pesquisa revela

A- A+

A expressão “comer com os olhos” faz todo sentido quando lembramos que, em muitas ocasiões, nos atraímos por alguma comida primeiramente pela sua aparência, antes mesmo de prová-la.

Pensando nisso e no impacto visual do portfólio de alimentos salgados – seja aqueles que irão passar por reformulação ou na inovação em futuros lançamentos – a Oterra, produtora global de corantes naturais para alimentos, bebidas e suplementos, lançou o relatório “Proprietary Savory Color Insights”.

Baseado em uma pesquisa que ouviu 2 mil pessoas do Brasil e do México, o relatório endossa o quanto e como determinadas cores influenciam e entregam sentimentos e significados e como isso pode se refletir na apresentação dos alimentos.

Pesquisa

A pesquisa perguntou aos entrevistados quais cores seriam ideais para alimentos salgados que, em geral, são amarelados e em tons pastéis.

Entre os entrevistados, 75% se sentem atraídos pela cor laranja, que chega com um toque vibrante de energia e curiosidade, quase como um convite para experimentar o inesperado.

Por outro lado, rosa e vermelho (63% e 53% de preferência) também entraram no radar, entregando alegria, sofisticação, poder e um toque de sedução e amor dependendo do posicionamento e da data comemorativa.

Em molhos, o roxo é o coringa da paleta já que agrada todos os gostos, lembrando sabores como cebola, beterraba, repolho e até o gosto doce. Além disso, dá um toque criativo, de mistério e sofisticado a qualquer prato.



Condimentos

Laranja e vermelho foram citados como as cores mais atraentes. Na amostra, 52% lembraram do roxo, que chama atenção e gera curiosidade em torno do sabor dos alimentos. Além disso, é a cor favorita do público da Geração Z.



Já o azul, 48%, e o preto, 37%, são consideradas cores interessantes para despertar o desejo de experimentar novas tendências alimentares.



Molhos

Sobre a coloração dos molhos, o verde e o marrom chamam atenção dos demais produtos e são associados com guacamole, vegetais, churrasco e sabores intensos.



Aplicativo

Além da pesquisa, que culminou no relatório “Proprietary Savory Color Insights”, a Oterra também criou um app dinâmico, onde as indústrias conseguem visualizar, em tempo real, as possíveis inovações e variações de cor, agregando às percepções do consumidor, e os pigmentos naturais que podem ser utilizados em cada aplicação.



Para acessar basta entrar em savory.oterra-app.com/app e se cadastrar com o código colorbynature.

Veja também