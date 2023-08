A- A+

COLESTEROL Quais os perigos do colesterol alto para o corpo? Profissional orienta sobre alimentação O aumento do índice de colesterol ruim pode ocasionar doenças cardiovasculares

Muito se fala sobre como o colesterol pode ser ruim para o organismo. O que pode ser 100% verdade, mas o que não se costuma dizer é que colesterol é um dos tipos de gordura produzidos pelo corpo e um composto importante para o organismo, pois tem a função essencial de produzir o hormônio cortisol, os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, a vitamina D e na produção de ácidos que ajudam na digestão.

Quando o colesterol é ruim?

O colesterol se torna um risco à saúde quando há o aumento do nível do colesterol LDL, a lipoproteína de baixa densidade.



Quando existe no organismo mais concentração de moléculas de gordura, o colesterol mau, como é conhecido, ajuda no acúmulo das moléculas nas artérias, o que leva a obstrução dos vasos, denominada de aterosclerose.



A obstrução faz com que fique difícil a passagem de oxigênio por dentro dos vasos, o que acarreta diversas doenças, dentre elas, as cardiovasculares.

O que eleva o colesterol?

Uma alimentação rica em gorduras saturadas, grande consumo de bebidas alcoólicas, uma vida sedentária e o excesso de peso são causas do aumento do colesterol, uma das principais causas das diversas doenças cardiovasculares, sendo as mais comuns o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são as principais causadoras de morte no mundo e levam a óbito cerca de 18 milhões de pessoas por ano.

Segundo a nutricionista e professora do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Alyne Nunes, “Entre os piores alimentos para o corpo, estão aqueles ricos em gorduras trans, as frituras e os produtos industrializados, que favorecem a obstrução dos vasos, aumentando o risco de infartos e outras disfunções cardíacas. É importante o consumo maior de comida de verdade, isso é o mais indicado, comidas mais naturais, diminuir consumo de industrializados e que se ingira a quantidade de água adequada”, orienta.

A profissional ainda diz que ter uma alimentação saudável evita a má nutrição. “Uma alimentação saudável ajuda a proteger contra a má nutrição em todas as suas formas, bem como contra as doenças crônicas não transmissíveis, além das doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão. A alimentação não saudável e a falta de atividade física são os principais riscos globais para a saúde”, esclarece.

