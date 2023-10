A- A+

ENEM Qual a alimentação ideal para antes e durante as provas do Enem? Nutricionista orienta Frutas como morango, cereja, amora e framboesa são as mais indicadas para quem busca concentração

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 está chegando, as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil.



O Enem é principal forma de ingresso em instituições de ensino superior públicas e privadas, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os momentos de tensão e expectativa só aumentam, mas, especialistas são unânimes em afirmar que não se pode descuidar dos hábitos do dia a dia. Ao contrário. A alimentação, por exemplo, deve ter atenção dobrada porque é essencial para o bem-estar dos alunos.

Cuidado com o que come

É importante que o estudante mantenha uma alimentação balanceada na véspera e durante a prova, evite comidas com alto teor de gordura e açúcares como os ultraprocessados, já que eles podem provocar desconfortos gástricos.

A recomendação é que, no início do domingo, dia da prova, o candidato faça a primeira refeição, com frutas e proteínas, e almoce antes do horário do exame, explica a nutricionista e professora do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Alyne Nunes.

“No dia do exame, ingira frutas e alimentos proteicos, como ovo cozido ou queijo. Frutas como morango, cereja, romã, amora e framboesa são as mais indicadas para o consumo de quem quer concentração. Com efeito antioxidante, elas melhoram a ação dos neurotransmissores e contribuem para a preservação da capacidade cognitiva”, informa a nutricionista.

A especialista ainda completa que no dia da prova é indicado os estudantes levarem alimentos que dão energia.



“O candidato pode levar qualquer alimento para comer durante a prova, desde barras de cereal até marmita. No entanto, são recomendados alimentos que dão energia, favorecem a memória e controlam a ansiedade como chocolates, biscoitos, castanhas, barrinhas de cereal, entre outros”, conclui.

