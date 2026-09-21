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Premiação Quatro empresas pernambucanas de gastronomia vencem prêmio do iFood; confira Prêmio iFood de Super Restaurantes foi entregue para marcas do Recife e de Petrolina, no Sertão do estado

Quatro marcas pernambucanas saíram vitoriosas do Prêmio iFood de Super Restaurantes. Visca Burger, Bercy e Fukujin Sushi, do Recife, além de Trem de Minas Uai, de Petrolina, foram agraciadas em diferentes categorias, no evento organizado pela plataforma, no último dia 17, em São Paulo.

Segundo a comunicação do iFood, esta é a terceira edição da iniciativa que busca reconhecer a excelência no atendimento dos estabelecimentos, além de destacá-los no app como uma categoria à parte dentro dos restaurantes comuns.



Os estabelecimentos foram divididos em: Estrelas Nacionais (grandes redes com mais de 30 estabelecimentos em pelo menos 7 estados), Estrelas Regionais (redes com forte presença em suas regiões) e Estrelas Locais (pequenos empreendedores com 50 a 1.000 pedidos por mês), abrangendo negócios de diferentes portes.



O premiados pertencem às culinárias preferidas na plataforma: Pizzarias, Lanches, Típicas do Brasil, Orientais, Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes e Culinária Revelação, que une saudáveis/naturais, comida italiana e padarias/cafés.



Entre os critérios de elegibilidade, os estabelecimentos precisam ter no mínimo 180 pedidos concluídos e mais de 40 avaliações nos últimos três meses fechados, nota total de avaliação igual ou superior a 4,7, taxa de reclamação igual ou menor que 2,5% e taxa de cancelamento igual ou inferior a 1%.



Confira os vencedores:



Estrelas Nacionais (6 vencedores):

Pizzarias

Forneria Original

Lanches

Madero Steak House

Típicas do Brasil

Griletto

Orientais

Home Sushi Home

Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes

Milky Moo

Culinária Revelação

Mana Poke

Estrelas Regionais (42 vencedores):

Pizzarias

Loppiano Pizza — Manaus (AM)

Lino's Pizza — Fortaleza (CE)

O Rei da Pizza — Brasília (DF)

Pizzaria Augusta — Curitiba (PR)

Benedetto Pizza — Teresópolis (RJ)

Papizzo — Rio de Janeiro (RJ)

1900 Pizzeria — São Paulo (SP)

Lanches

Jota's Burgers — Manaus (AM)

Chapellê Burger And Fries — Uberlândia (MG)

Picadinho Orla — Campo Grande (MS)

Visca Burguer — Recife (PE)

Amir — Rio de Janeiro (RJ)

Sierra Burger — Bento Gonçalves (RS)

Osnir Hamburguer — São Paulo (SP)

Típicas do Brasil

Churrascaria Canaã — Rio Branco (AC)

Panelinhas Monteiro — Goiânia (GO)

Picanha do Bastos Express — João Pessoa (PB)

Batel Grill Express — Curitiba (PR)

Joaquina — Rio de Janeiro (RJ)

Alemão — São Paulo (SP)

Costelaria Carro de Boi — Campinas (SP)

Orientais

Enjoy Mais Que Temaki & Sushi — Manaus (AM)

Damaki Sushi — Fortaleza (CE)

Restaurante Long — Brasília (DF)

Tokom Fome — Curitiba (PR)

Bla Blá — Rio de Janeiro (RJ)

Japa One Fast — São Paulo (SP)

Sushi Já — Campinas (SP)

Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes

Mimu's Doceria — Rio Branco (AC)

Ponto do Suco 24 Hrs — Maceió (AL)

Capital Açaí Bueno — Goiânia (GO)

Baudelaire Cookies — Londrina (PR)

Cake & Co — Rio de Janeiro (RJ)

Delicias Gourmet — São Paulo (SP)

Fábrica de Açaí — Bauru (SP)

Culinária Revelação

Conde do Pão — Manaus (AM)

Bakehouse 44 — Cuiabá (MT)

Bercy — Recife (PE)

Holandesa Padaria — Maringá (PR)

Ettore Cucina Italiana — Rio de Janeiro (RJ)

Insalata — São Paulo (SP)

Yê — Santos (SP)

Estrelas Locais (30 vencedores):

Pizzarias

Gusteaus Pizzaria — Brasília (DF)

Madre Foods — Belém (PA)

Family Pizza — Patos (PB)

Triunfo — Jacarezinho (PR)

Pizza do Anil — Rio de Janeiro (RJ)



Lanches

Fryday Burger — Fortaleza (CE)

Saints Burger — Brasília (DF)

Wow Pastel — Curitiba (PR)

Snack — Magé (RJ)

Dionão Lanches — Cacoal (RO)



Típicas do Brasil

Sabor Natural — Goiânia (GO)

Trem de Minas Uai — Petrolina (PE)

Pazinatos — Porto Velho (RO)

Coutelle — Rio Grande (RS)

Açougue São Marcos — Barueri (SP)



Orientais

Suysei — Manaus (AM)

Sushi House — Rondonópolis (MT)

Fukujin Sushi — Recife (PE)

Elohim Sushi — Porto Alegre (RS)

Yan China — São Paulo (SP)

Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes

Sorvetes da Beth — Itumbiara (GO)

Açaíteria Roxo Sabor — São Luís (MA)

Meu Dindin Gourmet — Porto Velho (RO)

Cusco Açaí — Alvorada (RS)

Gabriel Churros — São Caetano do Sul (SP)



Culinária Revelação

Café Garagem — Manaus (AM)

Delícias da Chef Lú — Fortaleza (CE)

E&J Macarrão no Pote — Formosa (GO)

Tapioca Curitibana — Curitiba (PR)

Padaria Ki Doçura — Pirassununga (SP)

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