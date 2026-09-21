Quatro empresas pernambucanas de gastronomia vencem prêmio do iFood; confira
Prêmio iFood de Super Restaurantes foi entregue para marcas do Recife e de Petrolina, no Sertão do estado
Quatro marcas pernambucanas saíram vitoriosas do Prêmio iFood de Super Restaurantes. Visca Burger, Bercy e Fukujin Sushi, do Recife, além de Trem de Minas Uai, de Petrolina, foram agraciadas em diferentes categorias, no evento organizado pela plataforma, no último dia 17, em São Paulo.
Leia também
• Restaurante Cá-Já tem nova chef e entra na rota dos nove anos de inauguração
• Restaurante Mazu consolida nova fase com Márcio Fushimi à frente da operação
• Débora Fadul faz da gastronomia um caminho entre o campo e a mesa
Segundo a comunicação do iFood, esta é a terceira edição da iniciativa que busca reconhecer a excelência no atendimento dos estabelecimentos, além de destacá-los no app como uma categoria à parte dentro dos restaurantes comuns.
Os estabelecimentos foram divididos em: Estrelas Nacionais (grandes redes com mais de 30 estabelecimentos em pelo menos 7 estados), Estrelas Regionais (redes com forte presença em suas regiões) e Estrelas Locais (pequenos empreendedores com 50 a 1.000 pedidos por mês), abrangendo negócios de diferentes portes.
O premiados pertencem às culinárias preferidas na plataforma: Pizzarias, Lanches, Típicas do Brasil, Orientais, Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes e Culinária Revelação, que une saudáveis/naturais, comida italiana e padarias/cafés.
Entre os critérios de elegibilidade, os estabelecimentos precisam ter no mínimo 180 pedidos concluídos e mais de 40 avaliações nos últimos três meses fechados, nota total de avaliação igual ou superior a 4,7, taxa de reclamação igual ou menor que 2,5% e taxa de cancelamento igual ou inferior a 1%.
Confira os vencedores:
Estrelas Nacionais (6 vencedores):
Pizzarias
Forneria Original
Lanches
Madero Steak House
Típicas do Brasil
Griletto
Orientais
Home Sushi Home
Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes
Milky Moo
Culinária Revelação
Mana Poke
Estrelas Regionais (42 vencedores):
Pizzarias
Loppiano Pizza — Manaus (AM)
Lino's Pizza — Fortaleza (CE)
O Rei da Pizza — Brasília (DF)
Pizzaria Augusta — Curitiba (PR)
Benedetto Pizza — Teresópolis (RJ)
Papizzo — Rio de Janeiro (RJ)
1900 Pizzeria — São Paulo (SP)
Lanches
Jota's Burgers — Manaus (AM)
Chapellê Burger And Fries — Uberlândia (MG)
Picadinho Orla — Campo Grande (MS)
Visca Burguer — Recife (PE)
Amir — Rio de Janeiro (RJ)
Sierra Burger — Bento Gonçalves (RS)
Osnir Hamburguer — São Paulo (SP)
Típicas do Brasil
Churrascaria Canaã — Rio Branco (AC)
Panelinhas Monteiro — Goiânia (GO)
Picanha do Bastos Express — João Pessoa (PB)
Batel Grill Express — Curitiba (PR)
Joaquina — Rio de Janeiro (RJ)
Alemão — São Paulo (SP)
Costelaria Carro de Boi — Campinas (SP)
Orientais
Enjoy Mais Que Temaki & Sushi — Manaus (AM)
Damaki Sushi — Fortaleza (CE)
Restaurante Long — Brasília (DF)
Tokom Fome — Curitiba (PR)
Bla Blá — Rio de Janeiro (RJ)
Japa One Fast — São Paulo (SP)
Sushi Já — Campinas (SP)
Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes
Mimu's Doceria — Rio Branco (AC)
Ponto do Suco 24 Hrs — Maceió (AL)
Capital Açaí Bueno — Goiânia (GO)
Baudelaire Cookies — Londrina (PR)
Cake & Co — Rio de Janeiro (RJ)
Delicias Gourmet — São Paulo (SP)
Fábrica de Açaí — Bauru (SP)
Culinária Revelação
Conde do Pão — Manaus (AM)
Bakehouse 44 — Cuiabá (MT)
Bercy — Recife (PE)
Holandesa Padaria — Maringá (PR)
Ettore Cucina Italiana — Rio de Janeiro (RJ)
Insalata — São Paulo (SP)
Yê — Santos (SP)
Estrelas Locais (30 vencedores):
Pizzarias
Gusteaus Pizzaria — Brasília (DF)
Madre Foods — Belém (PA)
Family Pizza — Patos (PB)
Triunfo — Jacarezinho (PR)
Pizza do Anil — Rio de Janeiro (RJ)
Lanches
Fryday Burger — Fortaleza (CE)
Saints Burger — Brasília (DF)
Wow Pastel — Curitiba (PR)
Snack — Magé (RJ)
Dionão Lanches — Cacoal (RO)
Típicas do Brasil
Sabor Natural — Goiânia (GO)
Trem de Minas Uai — Petrolina (PE)
Pazinatos — Porto Velho (RO)
Coutelle — Rio Grande (RS)
Açougue São Marcos — Barueri (SP)
Orientais
Suysei — Manaus (AM)
Sushi House — Rondonópolis (MT)
Fukujin Sushi — Recife (PE)
Elohim Sushi — Porto Alegre (RS)
Yan China — São Paulo (SP)
Açaí/Doces/Sobremesas/Sorvetes
Sorvetes da Beth — Itumbiara (GO)
Açaíteria Roxo Sabor — São Luís (MA)
Meu Dindin Gourmet — Porto Velho (RO)
Cusco Açaí — Alvorada (RS)
Gabriel Churros — São Caetano do Sul (SP)
Culinária Revelação
Café Garagem — Manaus (AM)
Delícias da Chef Lú — Fortaleza (CE)
E&J Macarrão no Pote — Formosa (GO)
Tapioca Curitibana — Curitiba (PR)
Padaria Ki Doçura — Pirassununga (SP)