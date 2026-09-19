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Sabores

Que tal atualizar a biblioteca com livros gastronômicos? Confira as dicas

Livros de personalidades de cozinha renomadas escrevem sobre seus trabalhos na alimentação

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Livros gastronômicos têm assinatura de personalidades de cozinhas renomadasLivros gastronômicos têm assinatura de personalidades de cozinhas renomadas - Foto: Oteque (Divulgação) // Afiado (Helena Rubano/Divulgação)

Que tal atualizar a biblioteca com títulos gastronômicos recém-desembarcados nas prateleiras de todo o País? Garimpamos algumas publicações de personalidades de cozinha renomadas, que apostaram em livros bem editados para falarem de seus trabalhos e suas pesquisas sobre alimentação. 

"Afiado: guia prático de afiação e cutelaria"
Escrito por Romeu Habib Ghattas Filho, o livro esmiúça em linguagem acessível o complexo universo da cutelaria. Especialista em facas e outros objetos cortantes, o empresário carrega no DNA o ofício de fabricar e cuidar do objeto.

Sua família se dedica à arte há 60 anos, o que lhe dá expertise de sobra para explicar o quanto o utensílio é importante na cozinha.

Em "Afiado: guia prático de afiação e cutelaria", Ghattas Filho explora temas como materiais usados na fabricação de facas, tipos de lâminas, ferramentas de afiação e técnicas de manutenção.
 

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Com prefácio do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó (SP), a obra também aproxima ouniverso da cutelaria da gastronomia contemporânea, mostrando como uma faca  bem cuidada impacta não apenas o desempenho, mas também a segurança e a experiência ao cozinhar. Editora: Senac São Paulo. Págs: 160. Preço: R$ 90 no site (www.editorasenacsp.com.br). 

"Floresta na Boca"
Bel Coelho, dona dos restaurantes Clandestina e Cuia, em São Paulo capital, é conhecida pela sua paixão pela cultura alimentar do Norte do Brasil. E em "Floresta na Boca" ela compartilha conosco um pouco das suas imersões na região, junto à ilustradora e diretora de arte Marina Aranha.

O livro é fruto de uma expedição feita em 2025 pelo estado do Pará, que culminou em uma extensa pesquisa sobre os diferentes biomas brasileiros. O foco da imersão são três áreas demarcadas pelos grandes rios que as banham - Baixo Tocantins, Xingu e Tapajós.

A equipe do projeto entrevistou e fotografou moradores de comunidades extrativistas, ribeirinhas, quilombolas e indígenas cujos relatos acerca da relação com os ingredientes locais e a comida compõem um retrato elucidativo da vida em um bioma de importância fundamental para o Brasil e para o planeta.

Bel ainda ensina receitas tradicionais, algumas com o seu toque contemporâneo, e informações extras sobre os principais ingredientes amazônicos como a mandioca, a castanha-do-brasil, o açaí e o cacau. Editora: Fósforo. Págs: 192. Valor: R$ 179,90 no site www.fosforoeditora.com.br.

"Oteque"
Produzido apenas em inglês (por enquanto), o primeiro livro do chef brasileiro Alberto Landgraf, do estrelado Michelin Oteque, no Rio de Janeiro, é daquelas edições para se guardar entre os títulos de arte.

“Oteque: ideas, principles, recipes, stories and connectionsˮ foi editado pela Phaidon, uma das editoras de luxo mais conhecidas no mundo, e reúne 78 receitas acompanhadas por dados sobre sua pegada de carbono, um reflexo direto do compromisso de Landgraf com a sustentabilidade.

Estruturado em cinco princípios (Acidez, Textura, Blocos, Liderança e Processo Criativo), a obra revela o estilo criativo de Landgraf, dando uma pista de como ele se tornou um dos cozinheiros mais respeitados do País.

Entre os pratos apresentados, destacam-se a Barriga de Porco com Vagem, Chalotas em Conserva e Repolho; Cogumelos Porcini e Gema de Ovo; e o famoso Sorvete de Castanha-do-Pará. Editora: Phaidon. Págs: 256. Valor: R$ 415,90 no site www.oteque.com

"Manu"
Editado no Brasil pela Melhoramentos e no exterior pela Phaidon, o livro é a mais recente obra da chef curitibana Manu Buffara, um dos nomes mais conhecidos da gastronomia brasileiros mundo afora.
 

Crédito: Divulgação



Reúne 60 receitas extraídas dos seus menus degustação e pratos com relatos afetivos sobre sua infância, sua trajetória na gastronomia e sua profunda filosofia de sustentabilidade, sazonalidade e valorização dos pequenos produtores locais. Editora: Melhoramentos. Págs: 240. Valor: R$ 133/140 no Amazon

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