Que tal uma receita criativa e com poucos ingredientes? Sabia como fazer o risoto

Que tal uma receita prática e fora do comum? Nessa missão, a dica é preparar o tradicional risoto, um prato que nasceu na Itália em meados do século 11. O ‘Risotto Milanese’ leva apenas arroz, cebolas fritas, manteiga e açafrão.





Mas uma curiosidade diz que o artista Valério di Fiandra, responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, colocou açafrão na receita, a fim de estragar o jantar de casamento de sua filha, por ciúmes. A pequena maldade acabou não saindo do jeito que ele esperava, visto que a receita fez muito sucesso no evento, por conta do toque especial do açafrão.

RECEITA

Ingredientes:

300 gramas de camarões limpos;

2 xícaras de arroz arbóreo;

Sal a gosto;

Caldo de meio limão;

1 dente de alho picado;

2 colheres de sopa de azeite;

1 fio de azeite para cozinhar o arroz;

Meia cebola picada;

200 ml de vinho branco seco;

1 litro de água fervente;

1 cubo de caldo de legumes;

1 tomate em cubos;

Manjericão fresco a gosto;

1 colher de sopa de manteiga;

2 colheres de sopa de parmesão ralado;

Preparo:

Comece limpando muito bem e temperando os camarões com sal, caldo de limão e alho picado. Dissolva o cubo de caldo de legumes na água fervente e reserve no fogão (o caldo será usado na cocção do arroz e deve estar quente durante todo o processo).

Em outra panela, resistente a altas temperaturas, coloque o azeite e em seguida os camarões temperados. Refogue o suficiente para cozinhar o camarão e reserve.

Na mesma panela, adicione um fio de azeite e meia cebola picada. Refogue até a cebola começar a ficar translúcida. Acrescente o arroz arbóreo, misture bem e em seguida adicione o vinho, misturando delicadamente até o líquido evaporar. Vá adicionando um pouco do caldo de legumes, dissolvido anteriormente, no arroz, repetindo o processo sempre que o líquido estiver evaporando, até que chegue no ponto de risoto. O grão deve estar al dente, nem muito mole e nem muito duro.

Quando o arroz já estiver no ponto correto, acrescente os camarões refogados, as folhas de manjericão e os cubos de tomate. Misture para incorporar os ingredientes e finalize misturando a manteiga, que deve estar gelada, e o queijo parmesão ralado.

OBS: O risoto perfeito deve ser servido imediatamente após a finalização, para que a cremosidade e ponto do arroz sejam degustados no momento ideal.

