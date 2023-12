A- A+

roteiro Quer saber onde comer e o que fazer neste feriadão de Natal? Confira nossas dicas gastrô No roteiro, restaurantes que estarão com menus temáticos, além de horários e funcionamentos de estabelecimentos onde encontrar aquele presente que deixou para comprar de última hora

Vai ficar no Recife neste feriadão de Natal? Então, confere nossas dicas gastrôs para aproveitar do jeito mais gostoso os dias de folga, sombra e água fresca na Capital pernambucana. De menus especiais a compras de última hora, também vale maratonar no streaming títulos em que gastronomia é a personagem principal.

Restaurantes com menus temáticos



Restaurante Chiwake | Foto: Biba Fernandes/Divulgação

Chiwake Cozinha Peruana

A casa de cozinha peruana do chef Biba Fernandes terá cardápios fechados para a véspera de Natal, confira:

Menu Celebração (R$ 195 por pessoa):

- Entrada: lâminas de filé mignon regadas com molho oriental, legumes refogados na manteiga de garrafa e farofa de gengibre

- Principal: costela bovina Angus prensada, regada em seu próprio molho de cozimento, acompanhada de arroz cremoso com damasco, uvas passas brancas, aspargos frescos, castanhas e mini batatas douradas

- Sobremesa: banoffee

Menu Nascimento (R$ 215 por pessoa):

- Entrada: salpicão de polvo e camarões

- Principal: arroz negro de Frutos do Mar, com mini-polvo, anéis de Lula, camarões e mexilhão, além de damascos e amêndoas tostadas

- Sobremesa: cannolo de chocolate com chantilly e doce de leite

Funcionamento: dia 24, das 19h às 23h

Endereço: rua da Hora, 820, Espinheiro - Recife/PE

Telefone: (81) 99185-7075

Instagram: @chiwake_recife

Nez Bistrô

O charmoso restaurante na Praça de Casa Forte terá jantar especial em dois dias, 24 e 25.



Menu de Natal:

- Entrada: Festin de canard (R$ 64)

- Principais: Involtini natalino (R$ 84) ou gratin de bacalhau com arroz perfumado (R$ 84)

- Sobremesa: Rabanada de pão brioche (R$ 36) ou Petit dourado de baba de moça (R$ 36)

Funcionamento: dias 24 e 25, 12h às16h e das 19h às 23h

Endereço: Praça de Casa Forte, 314, Casa Forte - Recife/PE

Telefones: (81) 99217-6664 // (81) 3441-7873 // (81) 3034-7873

Instagram: @nezbistro

Ponte Nova

Também no dia 24, o restaurante de Joca Pontes terá jantar fechado.

Menu de Natal (R$ 190 por pessoa):

- Mix de entradas: Queijo da Serra e Salame da Onça ou camarões gratinados ou rosbife

- Principais: Saladas do interior ou Penne alla vodka com camarões crocantes ou Pescado Pará-Paris OU Porquinho aux champignons ou filé mignon

- Sobremesas: Brownie do Ponte ou Capuccino aux fruit rouges

Funcionamento: dia 24, 12h às 15h30, e a partir das 19h

Endereço: rua do Cupim, 172, Graças - Recife/PE

Telefones: (81) 3327-7226 e (81) 98814-0313

Instagram: @ponte_nova

Presente de última hora

A rede de confeitaria Cake & Bake, com unidades nos shoppings Recife e RioMar, é um ponto certo para garantir os quitutes natalilnos de última hora. Além dos super recheados bolos de massa fofinha da linha regular, alguns itens da época chamam atenção. É o caso dos biscoitinhos de massa branca, crocantes, recheados de brigadeiro e banhados de chocolate, e decorados como renas. São vendidos em pacotes com quatro unidades (R$ 31,90). Instagram: @cakeandbake_brasil



Mas se você deixou para última hora uma das guloseimas mais importantes da época, o panetone, a dica é recorrer à loja Casa Bauducco, no RioMar, que vende o item com vários recheios e em tamanhos diferentes. Tem versão dietética, ou saborizado com limão siciliano, com recheio de blueberry. Além, obviamente, os de receita tradicional, como o de frutas e o com gosta de chocolate.

Um dos lançamentos do Natal 2023 da marca é o Panettone Ricetta Originale Luigi Bauducco, produto especial da linha, pois é feito com a massa mãe, À base de farinha de trigo italiana, que a Bauducco utiliza há mais de 70 anos. Tem recheio de frutas cristalizadas. Boa opção para grandes grupos. O produto de 1,5 kg e custa R$ 399,90. Instagram: @casabauduccoriomar

Comida para maratonar no feriadão

"O Urso" | Foto: Reprodução/Star +

“O Urso” (Star+)

A série de comédia dramática criada por Christopher Storer mostra a rotina de um decadente restaurante em Chicago. O chef Carmy (Jeremy Allen White) luta para transformar o empreendimento da família, enquanto precisa lidar com uma equipe de cozinha rude e despreparada. Com duas temporadas já disponíveis, a produção foi renovada para uma terceira leva de episódios.

“A História da Alimentação no Brasil” (Prime Video)

Com 13 episódios de 26 minutos cada, a série documental tem como fio condutor o livro homônimo de Luís da Câmara Cascudo, lançado em 1967. A produção viaja por vários estados do Brasil, registrando tradições e práticas da culinária nacional, além de entrevistar chefs e especialistas da área.

“Selena + Chef” (HBO Max)

A cada episódio, a estrela pop internacional Selena Gomez conta com as instruções de um renomado chef para preparar uma refeição. Ao longo de quatro temporadas, a atriz e cantora recebe os convidados em sua casa ou de forma remota, compartilhando com o público dicas e informações sobre culinária de diferentes origens.

“Panelaço Ao Vivo” (Globoplay)

Ana Clara apresenta o programa, que mistura culinária e bate-papo, recebendo dois convidados famosos a cada episódio. Enquanto cozinham juntos, ela comanda uma conversa informal e descontraída. No final, os três provam o prato. Vladimir Brichta, João Vicente de Castro, Dani Calabresa e Tati Machado são alguns nomes que já passaram pela atração.

“Street Food” (Netflix)

Série documental focada na comida de rua ao redor do mundo, por meio de personagens locais e suas histórias. A segunda temporada, que é focada na América Latina, representa o Brasil através da baiana dona Suzana, famosa por sua moqueca. As outras temporadas da série visitam os Estados Unidos e países da Ásia.

Confira o funcionamento das operações de alimentação dos principais shoppings do Recife e Região Metropolitana do Recife:

Shopping Recife

23 de dezembro - de 9h às 23h

24 de dezembro - de 9h às 18h

25 de dezembro - funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h

Instagram: @shoppingrecife

Shopping Tacaruna

23 de dezembro - 9h às 23h

24 de dezembro - 8h às 18h

Instagram: @shoppingtacaruna

RioMar Shopping

23 de dezembro - de 9h às 23h

24 de dezembro - de 9h às 18h

25 de dezembro - funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h

Instagram: @riomar_recife

Shopping Guararapes

23 de dezembro - de 9h às 23h

24 de dezembro - de 9h às 18h

25 de dezembro - das 12h às 21h (horário facultativo)

Instagram: @sguararapes

Shopping Patteo

23 de dezembro - de 9h às 23h

24 de dezembro - de 10h às 18h

25 de dezembro - funcionamento facultativo das operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h

Instagram: @shoppingpatteoolinda

Veja também

Ceia VASTO Restaurante terá menu especial para a noite de Natal