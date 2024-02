A- A+

CASEIRO Quer um lanchinho incrementado e fácil de fazer? Siga o passo a passo do bolo de milho Bolo de milho com goiabada é dica para os dias de calmaria, como os feriados e fins de semana

Para os dias de folga, um lanchinho caprichado vai bem. E se for simples de fazer...Melhor ainda!



É o caso do bolinho de milho com goiabada que o departamento de culinária da Puro Sabor ensina. Prepare a lista de ingredientes, passe um cafezinho e mãos à obra!

RECEITA

Bolo de fubá com goiabada



Ingredientes:

5 ovos (claras e gemas separadas)

2 xícaras de chá de açúcar

150g margarina

2 xícaras de chá de farinha de trigo com fermento

1 xícara de chá de fubá)

1 copo de iogurte natural

Goiabada cortada em quadradinhos

1 xícara de chá de leite de coco

½ xícara de chá de açúcar



Modo de preparo:

Bata as gemas com o açúcar e a margarina puro sabor, até formar um creme esbranquiçado

Acrescente a farinha de trigo e o fubá peneirados juntos

Coloque aos poucos o iogurte

Por fim, as claras neve

Passe os pedaços de goiabada na farinha de trigo

Coloque metade da massa numa forma untada e enfarinhada

Por cima, os pedaços de goiabada, e finalize com o restante da massa.

Depois do bolo assado e ainda quente, cubra com a mistura de leite de coco e açúcar

