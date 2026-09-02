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Gastronomia

Quina da Linguiça celebra a cultura mineira com festival que une comida e música no Recife

Abertura do projeto acontece nesta sexta-feira (4) com a clássica panelada de mexidão à mineira 

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Chef Rafa Diniz prepara o clássico mexisão à mineira Chef Rafa Diniz prepara o clássico mexisão à mineira  - Foto: Dilvulgação

O Quina da Linguiça, no bairro da Várzea, promove nas sextas-feiras de setembro o Clube da Quina. O festival transforma o restaurante em uma celebração da cultura mineira.

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A abertura acontece nesta sexta-feira (4) com a panelada de mexidão à mineira (R$ 35 por pessoa). A pedida clássica reúne carne de panela, feijão, arroz, quiabo e ovo frito.

Para completar a programação, o cantor Publius assume a parte musical com um repertório dedicado aos clássicos do Clube da Esquina, movimento que projetou nomes como Milton Nascimento e Lô Borges.

Comandada pelo chef Rafha Diniz, a casa já mantém uma relação próxima com a cozinha de Minas Gerais, especialmente por meio da charcutaria e das linguiças artesanais

Já no dia 11 de setembro o prato da vez será o angu à baiana à moda mineira (R$ 35 por pessoa). A receita reúne angu de fubá cremoso, coberto por um molho encorpado de carne de panela, legumes e bastante queijo. Durante o Clube da Quina, o cardápio também terá opções como torresmo, panceta e costelinha defumada.

Na sobremesa, outra sugestão imbatível: o tradicional Romeu e Julieta fecha - queijo com giabada.

Serviço
Clube da Quina – Festival de gastronomia e música mineira
Todas as sextas-feiras de setembro
Endereço: R. Bulandy, 620a - Várzea, Recife
Instagram: @quinadalinguica

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