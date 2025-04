Chefs Rafhael Diniz e João Paulo Almeida assinam novo cardápio do Quina da Linguiça

A- A+

Camarão Crocante (R$ 38), Frigideira de Camarão (R$ 45) e Moela na Cerveja (R$ 25) são algumas das opções do novo menu do Quina da Linguiça - espaço localizado na Várzea, Zona Oeste da cidade, e que passa a contar com a assinatura dos chefs Rafhael Diniz e João Paulo Almeida.



A novidade integra o rol de novidades que celebram os dois anos de funcionamento da casa, conhecida pelos ares de acolhimento e também pelo resgate de memórias afetivas nos pratos servidos.



O novo cardápio da casa traz, ainda, hot dogs com salsichas artesanais assinadas pelo chef Rafhael Diniz.









São eles o tradicional, no pão Viena, com salsicha Frankfurt, mostarda, ketchup de curry, vinagrete, milho, chips de raízes e maionese da casa custa R$ 18.



Já o hot dog com gorgonzola é servido com picles de cebola, mostarda e molho à base de queijo azul custa R$ 20.



Entradas como o Pastelzinho de Festa (R$ 18//3 unidades) e o Bolinho de Carne com Queijo (R$ 22//5 unidades) também são opções da casa que serve, ainda, sobremesas preparadas na hora. São destaques o Brownie com Calda (R$ 18) e o Strudel (R$ 25).



Almoço aos sábados

Com funcionamento a partir do meio-dia, o cardápio para almoço na casa é servido aos sábados.



Na entrada, coração na brasa (R$ 16) e pão de alho (R$ 12) são opções.



Já para o prato principal é oferecida a Feijoada do Quina (R$ 30, para uma pessoa e R$ 50 para duas). Arrumadinho com linguiça artesanal, carne de sol ou contra-filé sai a R$ 38. Há também a versão com camarão (R$ 45).



Todas as opções vêm com feijão verde, farofa, vinagrete e queijo coalho empanado.



E o pernil assado (marinado por 24h) custa R$ 32. Vem com maionese, arroz e feijão. O mix de linguiças alemãs é outra pedida (R$ 38) e acompanha salada, batata na frigideira, mostarda e picles de maxixe.



SERVIÇO

Novo cardápio do Quina da Linguiça, com assinatura dos chefs Rafhael Diniz e João Paulo Almeida

Endereço: Rua Bulandy, 620a, Várzea

Funcionamento quarta, quinta e domingo, das 17h às 22h; sexta e sábado das 17h às 23h

Almoço aos sábados a partir do meio-dia

Instagram: @quinadalinguica

Informações: (81) 9 9696-2513 (WhatsApp)





