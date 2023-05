A- A+

Prêmio Quina do Futuro, Arvo, Chiwake e Yaguara disputam premiação nacional; saiba mais Revista Prazeres da Mesa abre votação pública do "Melhores da Gastronomia"

Em apenas dois dias de anunciada a premiação, mais de 12 mil votos foram computados. O "Melhores da Gastronomia", promovido pela revista especialziada Prazeres da Mesa, está no ar com concorrentes de todo o Brasil. Os vencedores serão revelados no dia 28 de junho durante a festa de 20 anos da revista, em São Paulo.

"Como é o único prêmio nacional, ganha importância a cada ano, mostrando trabalhos consagrados e as novidades em todos os estados. Cento e noventa e quatro profissionais participaram da votação inicial, que indica os finalistas, e agora é o público que escolhe os grandes campeões. Em dois dias já foram 12345 votos", explicou Ricardo Castilho, diretor editorial da Prazeres da Mesa.

Entre as categorias, Restaurante do Ano, Chef Revelação e Artesão da Gastronomia (pequeno produtor de alimentos). E, adivinhem, tem pernambucano no páreo novamente. Aliás, a presença em listas gastronômicas tem sido uma recorrente entre os profissionais do Estado.



Na categoria Restaurante do Ano - Região Nordeste, o Quina do Futuro e o Arvo concorrem com casas de peso: Amado, Casa de Tereza, Manga e Origem, todos em Salvador, Bahia. André Saburó Matsumoto, do grupo Quina do Futuro, disputa nacionalmente a categoria Profissional de Culinária Japonesa.

Pedro Godoy, chef dos restaurantes Arvo e Voar, concorre a Chef Revelação. Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Já na categoria Chef Revelação (categoria nacional), o chef Pedro Godoy (Arvo e Voar) disputa o título com Bia Freitas, Pasta Shihoma (SP), Gabriel Coelho e Júlia Tricate, De Segunda (SP); Gerônimo Athuel, Ocya (RJ); Giovanna Grossi, Animus (SP) e Mauricio Santi, Ping Yang (SP).



Já o Chiwake, de Biba Fernandes, está no páreo em Melhor Restaurante de Cozinha Latino-americana com casas de todo o País.

Enquanto que na categoria Artesão da Gastronomia (pequeno produtor de alimentos), também de abrangência nacional, disputa a honraria a marca Yaguara Ecológico, da família Peebles, produtora de café orgânico e de embutidos de origem suína no município de Taquaritinga do Norte, interior de Pernambuco.

Para conferir todos os concorrentes e acessar o formulário de votação, clique aqui

